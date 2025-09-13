(فيديو وصور): طائرات الاحتلال تقصف ثلاث مدارس في مخيم الشاطئ وتشرّد آلاف النازحين

رام الله - دنيا الوطنقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاث مدارس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وشرد آلاف النازحين الذين كانوا يأوون إليها.وأفادت مصادر صحفية، بأن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مدارس "الست سورة"، و"العالية"، و"شحيبر" التابعة لوكالة (أونروا).وقالت المصادر ذاتها، إن تلك المدراس كانت تؤوي آلاف النازحين الذين فروا من القصف الإسرائيلي في شمالي وجنوبي مدينة غزة ورفضوا ترك المدينة والنزوح نحو الجنوب.وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أنذر سابقا عبر اتصالات هاتفية، النازحين داخل هذه المدارس بالإخلاء تمهيدا لقصفها، لكنه لم يمنحهم مدة تكفي لاصطحاب مستلزماتهم الأساسية.ولفتت إلى أن النازحين والفلسطينيين القاطنين في المربع السكني المستهدف أصيبوا بحالة من الذعر والخوف فور تلقي إشارة الإخلاء، وحاولوا ترك المكان على الفور.كما قصف جيش الاحتلال، بناية سكنية مكونة من عدة طوابق في منطقة أبراج الفيروز غربي حي النصر (غرب)، ومنزلا في شارع الصناعة جنوبي المدينة.