  • مصابون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في منطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة

  • شهيدان بينهم طفلة جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية قرب دوار أبو علبة محيط مسجد فلسطين شمال غربي غزة

تركيا: الاعتراف بجرائم إسرائيل في غزة خطوة نحو العدالة الدولية

هاكان فيدان - وزير الخارجية التركي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أمس الجمعة، أن الاعتراف بالواقع في قطاع غزة، وكشف جرائم إسرائيل ضد الإنسانية هو "أول خطوة نحو عالم عادل".

وأوضح فيدان، خلال مؤتمر بمعهد العلاقات الدولية بالعاصمة الإيطالية روما، أن غزة ستكون على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنها "تمثل اختبارا للمجتمع الدولي للتمييز بين الصواب والخطأ".

وأضاف "لا داعي للمراوغة، إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وسيكون دعم إيطاليا الصريح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأكد أنه من الواضح أن إسرائيل تسعى إلى مزيد من الأراضي على الأمد البعيد، وأنها لم تتخل عن هذا الهدف أبدا.

وذكر فيدان، أن هناك احتمالا لحدوث تغيير كبير في تحديد أهداف الأمن في منطقة الخليج "من الواضح الآن أنه عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، حتى الولايات المتحدة لن تتمكن من ضمان الأمن، لأن سياسات إسرائيل تُستثنى من الأهداف العامة للولايات المتحدة. وهذا يثير خوفًا كبيرًا في دول الخليج".

وشدد على ضرورة الضغط على تل أبيب وخططها في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل تريد أن ترى جيرانها منقسمين ومشتتين وضعفاء، ولا تريد أن ترى دولا في وضع اقتصادي أو سياسي جيد.

وتابع فيدان "يجب على القادة السياسيين الإسرائيليين المستقبليين أن يدركوا أن مستقبل إسرائيل والعرب في المنطقة يجب أن يُبنى على الرخاء والشرف والأمن المتبادل".

وأردف "لا يمكن أن يكون عدم الاستقرار وانعدام الأمن لدى الآخرين رخاءً وأمنًا لكم. هذه المعادلة غير صحيحة. يجب علينا تغييرها".

كما أكد المسؤول التركي أن العواصف الجيوسياسية التي تواجهها القارة الأوروبية اليوم يمكن تفاديها بحضور تركيا إلى طاولة الاتحاد.

يشار إلى أن إسرائيل ترتكب بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت 64 ألفا و756 شهيدا، و164 ألفا و59 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 413 فلسطينيا، منهم 143 طفلا.

نيويورك: مظاهرة حاشدة تطالب بوقف الدعم العسكري لإسرائيل

الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة لفلسطين في أكبر مدن نيوزيلندا

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

رئيسة المفوضة الأوروبية: سنقترح تعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل

هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى 29 دولة أوروبية

تنديد دولي واسع بالهجوم الإسرائيلي على قطر

إسبانيا تُدرج بن غفير وسموتريتش بلائحة المنع من دخول أراضيها

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء لبنان مهنئاً بنجاح التصويت في الأمم المتحدة

إصابة مسن برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

مفوض (أونروا): سبب المجاعة بغزة هو القيود على المساعدات

ترحيب عربي وإسلامي باعتماد الجمعية العامة &quot;إعلان نيويورك&quot; بشأن حل الدولتين

شهيدان برصاص قوات الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات وسط قطاع غزة

برهوم: قصف الدوحة إعلان حرب على الدول العربية واغتيال لمسار التفاوض برمّته

البرلمان الأوروبي يعتمد قراراً حول الوضع الإنساني في غزة

إصابة جنديين إسرائيليين بتفجير مركبة في طولكرم وحصار شامل للمدينة

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

شهيد جرّاء غارة إسرائيلية على عيترون جنوب لبنان

الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا المحتلة

إعلام أميركي: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من انتهاك أراضيها

قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة الأسبوع المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي

