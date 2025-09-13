شهيد جرّاء غارة إسرائيلية على عيترون جنوب لبنان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة ​الصحة اللبنانية​، صباح اليوم السبت، عن استشهاد مواطن، جراء غارة إسرائيلية على بلدة عيترون، جنوب لبنان.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "مسيرة معادية إسرائيلية استهدفت، منذ بعض الوقت، منطقة الضهور في بلدة عيترون".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 269 قتيلا و610 جرحى، وفق بيانات رسمية.