عربي

الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا المحتلة

الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا المحتلة
يحيى سريع - الناطق باسم القوات السريعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، يحيى سريع، أن قواته الصاروخية نفذت عملية بصاروخ باليستي ضد أهداف في يافا المحتلة.

وقال سريع، في بيان اليوم السبت، "قواتنا نفذت عملية بصاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري على أهداف في يافا المحتلة".

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، أن الجماعة ستواصل تنفيذ المزيد من العمليات إسنادًا لأشقائها المحاصرين في غزة.

وصباح اليوم، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل، بعد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية.

أخبار ذات صلة

شهيد جرّاء غارة إسرائيلية على عيترون جنوب لبنان

شهيد جرّاء غارة إسرائيلية على عيترون جنوب لبنان

الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا المحتلة

الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا المحتلة

بعد العدوان على قطر.. مجلة عسكرية تشير للدولة العربية&quot;الأكثر حصانة&quot; ضد ضربات إسرائيل الجوية

بعد العدوان على قطر.. مجلة عسكرية تشير للدولة العربية"الأكثر حصانة" ضد ضربات إسرائيل الجوية

الخارجية القطرية: القمة المرتقبة ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

الخارجية القطرية: القمة المرتقبة ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

إعلام أميركي: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من انتهاك أراضيها

إعلام أميركي: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من انتهاك أراضيها

قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة الأسبوع المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي

قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة الأسبوع المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي

قطر: لا نقبل تهديدات نتنياهو ونبحث الرد مع الشركاء الإقليميين

قطر: لا نقبل تهديدات نتنياهو ونبحث الرد مع الشركاء الإقليميين

تونس: الاعتداء على سفينة لأسطول الصمود المتجه لغزة مدبر ونحقق فيه

تونس: الاعتداء على سفينة لأسطول الصمود المتجه لغزة مدبر ونحقق فيه

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء لبنان مهنئاً بنجاح التصويت في الأمم المتحدة

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء لبنان مهنئاً بنجاح التصويت في الأمم المتحدة

12 شهيداً برصاص وقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر السبت

12 شهيداً برصاص وقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر السبت

إصابة مسن برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

إصابة مسن برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

مفوض (أونروا): سبب المجاعة بغزة هو القيود على المساعدات

مفوض (أونروا): سبب المجاعة بغزة هو القيود على المساعدات

ترحيب عربي وإسلامي باعتماد الجمعية العامة &quot;إعلان نيويورك&quot; بشأن حل الدولتين

ترحيب عربي وإسلامي باعتماد الجمعية العامة "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين

شهيدان برصاص قوات الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات وسط قطاع غزة

شهيدان برصاص قوات الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات وسط قطاع غزة

برهوم: قصف الدوحة إعلان حرب على الدول العربية واغتيال لمسار التفاوض برمّته

برهوم: قصف الدوحة إعلان حرب على الدول العربية واغتيال لمسار التفاوض برمّته

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

شهيد جرّاء غارة إسرائيلية على عيترون جنوب لبنان

شهيد جرّاء غارة إسرائيلية على عيترون جنوب لبنان

الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا المحتلة

الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا المحتلة

إعلام أميركي: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من انتهاك أراضيها

إعلام أميركي: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من انتهاك أراضيها

قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة الأسبوع المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي

قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة الأسبوع المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي