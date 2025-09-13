الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء لبنان مهنئاً بنجاح التصويت في الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنتلقّى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية نواف سلام، هنأه خلاله بالتصويت بالأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار اعتماد "إعلان نيويورك" الصادر عن المؤتمر الدولي للسلام على المستوى الوزاري الذي عُقد في نيويورك خلال الفترة من 28 إلى 30 تموز/يوليو الماضي.وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره الكبير لهذا الإنجاز الذي يُعزز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، ويمهد الطريق نحو تنفيذ حل الدولتين ويفتح الطريق أمام المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.وأشاد الرئيس سلام بالنجاح الذي تحقق في عملية تسليم الدفعة الرابعة من أسلحة المخيمات الفلسطينية في لبنان، تنفيذا للاتفاق الذي جرى بين الرئيس محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون.وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.