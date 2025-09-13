نتنياهو بشأن خطة تهجير الفلسطينيين: "لا أمل في إقناع مصر"

رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 12) الإسرائيلية أن الجلسة الأخيرة لـ(كابينيت) الإسرائيلي شهدت مناقشة خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة اعتبارًا من الشهر المقبل برًا وبحرًا وجوًا.وبحسب القناة، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قدّمت الخطة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يُتوقع أن يعرض تفاصيلها على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل الأحد القادم.وأشارت إلى أن إسرائيل سبق أن تواصلت مع عدة دول - لم تُسمّها - لبحث إمكانية استقبال الفلسطينيين المهجرين، لكنها في الوقت نفسه تعترف بوجود شكوك داخلية حول جدوى الخطة وقابليتها للتنفيذ.في السياق ذاته، نقلت القناة أن وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جملئيل طالبت خلال الجلسة بـ"ضرورة إقناع مصر بالسماح للمهجرين بالمرور عبر أراضيها، على الأقل"، مستندة إلى أن مصر "دولة موقعة على اتفاقية دولية للاجئين".ووفق القناة، فإن نتنياهو رد على هذا الاقتراح بتشاؤم، قائلاً: "لا أمل في إقناع المصريين بذلك."