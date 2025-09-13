عربي

بعد العدوان على قطر.. مجلة عسكرية تشير للدولة العربية"الأكثر حصانة" ضد ضربات إسرائيل الجوية

رام الله - دنيا الوطن
ذكرت مجلة (Military Watch) المتخصصة بالتحليلات العسكرية أن الجزائر محصنة بشكل جيد ضد أي هجمات محتملة من قبل إسرائيل بسبب منظومات التسليح المتطورة التي حصلت عليها من روسيا والصين.

وتوضح المجلة أن إسرائيل، رغم نجاحها في تنفيذ ضربات جوية متعددة عبر المنطقة في سوريا ولبنان واليمن وقطر، إلا أنها تعتمد في قدرتها العسكرية على ضعف دفاعات خصومها أكثر من تفوقها التقني الذاتي.

وبحسب المجلة، فإن الأسطول الجوي الإسرائيلي لا يزال يعتمد بشكل أساسي على طائرات قديمة من طرازي F-15 وF-16، والتي تفتقر إلى أحدث تقنيات الرادار والاختراق الإلكتروني، بينما يقتصر عدد الطائرات الحديثة من طراز F-35 على عدد محدود نسبيًا.

وفي هذا السياق، تبرز الجزائر كاستثناء فريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اعتمدت استراتيجية دفاعية مستقلة منذ بداية العقد الماضي - خاصة بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا عام 2011، الذي عرّضها لوعكة أمنية حادة وأظهر مخاطر الاعتماد على دفاعات ضعيفة أمام الضربات الجوية الخارجية. ومنذ ذلك الحين، استثمرت الجزائر بكثافة في بناء شبكة دفاع جوي متكاملة ومتطورة، مستوردةً من روسيا والصين: بدءًا من أنظمة الرادار المتقدمة، مرورًا بصواريخ أرض-جو بعيدة المدى، وصولًا إلى أسطول مقاتلات حديثة، كلها خالية من القيود السياسية أو التقنية التي تفرضها الدول الغربية على حلفائها.

ويتكون العمود الفقري للدفاعات الجوية الجزائرية من:

أنظمة صواريخ أرض-جو بعيدة المدى: S-300PMU-2، S-400، والصينية HQ-9

أسطول كبير يضم أكثر من 70 مقاتلة روسية من طراز Su-30MKA

مقاتلات التفوق الجوي الحديثة الروسية Su-35

أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى مثل BuK-M2 الروسية

مقاتلات MiG-29M الروسية

وبالتالي هذه الشبكة الدفاعية تُشكل تحديا فريدا من نوعه في المنطقة أمام أي هجوم محتمل من إسرائيل أو تركيا أو دول الغرب، حيث تعتمد الجزائر في متوسط قدراتها على طائرات مقاتلة أحدث بعقود من نظيراتها الإسرائيلية أو التركية.

في المقابل، تبقى معظم الدول العربية معتمدة على أنظمة غربية محدودة القدرات وخاضعة لقيود سياسية وتقنية صارمة. كما أن الأكواد البرمجية لتلك الأسلحة مقيدة من قبل الغرب حيث تمنع استخدامها ضد مصالحها. ما يضمن حرية العمل للضربات الجوية الغربية والإسرائيلية والتركية ضد دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إعلام أميركي: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من انتهاك أراضيها

إعلام أميركي: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من انتهاك أراضيها

قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة الأسبوع المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي

قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة الأسبوع المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي

قطر: لا نقبل تهديدات نتنياهو ونبحث الرد مع الشركاء الإقليميين

قطر: لا نقبل تهديدات نتنياهو ونبحث الرد مع الشركاء الإقليميين

تونس: الاعتداء على سفينة لأسطول الصمود المتجه لغزة مدبر ونحقق فيه

تونس: الاعتداء على سفينة لأسطول الصمود المتجه لغزة مدبر ونحقق فيه