شؤون فلسطينية

تحذيرات أمنية إسرائيلية من مخاطر عملية "عربات جدعون 2"

توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية أن كبار مسؤولي الأمن حذّروا من أن عملية (مركبات جدعون ب) لاقتحام مدينة غزة ستستمر لأشهر، وقد تؤدي إلى مقتل الأسرى دون تحقيق أهداف واضحة.

أفادت (هيئة البث الإسرائيلية)، الجمعة، بانتهاء اجتماع أمني عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خُصص لبحث الخطط المتعلقة باحتلال مدينة غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماع الأمني، الذي شارك فيه وزراء وقادة أمنيون وعسكريون، استمر لنحو خمس ساعات.

التعليقات

الدنيا حكايات

شؤون فلسطينية

منوعات

