مفوض (أونروا): سبب المجاعة بغزة هو القيود على المساعدات

رام الله - دنيا الوطن
قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن سبب المجاعة في غزة هو القيود على المساعدات وتدمير البنية التحتية ومهاجمة العمليات الإنسانية.

وتابع في تصريح له "لم أر قط مثل هذا الاستهتار الصارخ بالوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني والمرافق والعمليات".

وأضاف أن استهداف العاملين والمنشآت الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا إلى رفع القيود فورًا وضمان وصول الإغاثة دون عوائق لإنقاذ أرواح المدنيين.

