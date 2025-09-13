احتجاجات أمام منزل وزير إسرائيلي للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن عدداً من المحتجين يتجمعون أمام منزل وزير التربية والتعليم وسط إسرائيل، مطالبين بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.وحسب العائلات، لا يزال هناك 48 أسيرا محتجزا في غزة، بينهم نحو 20 على قيد الحياة، واعتبرت العائلات أن هناك علما أسود "يرفرف فوق خيار احتلال غزة"، مطالبة بإبرام صفقة تبادل، حتى لو كان ثمنها وقف العمليات العسكرية.ويواصل آلاف الإسرائيليين التظاهر منذ شهور في تل أبيب، مطالبين بصفقة عاجلة للإفراج عن المحتجزين في غزة.وعادة ما يرفع المتظاهرون لافتات تنتقد حكومة بنيامين نتنياهو، محمّلين إياها مسؤولية الفشل في الإفراج عن المحتجزين حتى الآن.