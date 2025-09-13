الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة لفلسطين في أكبر مدن نيوزيلندا

رام الله - دنيا الوطنشارك الآلاف في مسيرة مؤيدة لفلسطين في أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، اليوم السبت، وهي أكبر مسيرة من نوعها منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وقالت مجموعة "أوتياروا من أجل فلسطين" إن نحو 50 ألف شخص شاركوا في "مسيرة من أجل الإنسانية" في وسط أوكلاند صباح اليوم، وهي أكبر مسيرة في نيوزيلندا لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة.وذكرت هيئة الإذاعة النيوزيلندية العامة أن الكثير من المشاركين في الاحتجاج اليوم رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات من بينها “لا تطبيع للإبادة الجماعية”.وكان رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون قد وصف في آب/ أغسطس الماضي ما يجري غزة، بما في ذلك نقص المساعدات الإنسانية، بأنه “مروع جدا”، وأن نيوزيلندا تدرس ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية.