صورة: جيش الاحتلال يجدّد أوامر الإخلاء لسكان مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر الإخلاء إلى سكان مدينة غزة، داعياً الأهالي إلى مغادرة منازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى جنوب وادي غزة.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من ربع مليون من سكان ومقيمي مدينة غزة قد غادروا بالفعل حفاظاً على سلامتهم.وأضاف زاعماً: "أحثكم، من أجل سلامتكم، انتهزوا شارع الرشيد وانتقلوا فوراً إلى المنطقة الإنسانية في المواصي وإلى المناطق الخالية في مخيمات الوسطى مثلما نشرنا يوم أمس، حيث ستتمتعون هناك باستجابة إنسانية أفضل بما فيها الخدمات الصحية".وأكد المتحدث أن جيش الاحتلال"مصمم على حسم حماس في مدينة غزة"، مشيراً إلى أن وتيرة الهجمات تشهد توسعاً متواصلاً.