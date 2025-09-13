شهيدان برصاص قوات الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد مستشفى العودة بالمحافظة الوسطى، باستشهاد مواطنيْن وإصابة آخرين، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجدهم قرب نقطة لتوزيع المساعدات بمنطقة وادي غزة وسط القطاع.​وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال فتحت نيرانها بشكل مباشر على عشرات المواطنين المنتظرين للمساعدات الإغاثية، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى.​وبحسب مصادر طبية، ارتفع عدد شهداء استهداف الاحتلال لمناطق توزيع المساعدات إلى 2,479 شهيدًا وأكثر من 18,091 مصابًا.