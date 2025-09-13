شهيدان برصاص قوات الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات وسط قطاع غزة
أفاد مستشفى العودة بالمحافظة الوسطى، باستشهاد مواطنيْن وإصابة آخرين، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجدهم قرب نقطة لتوزيع المساعدات بمنطقة وادي غزة وسط القطاع.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال فتحت نيرانها بشكل مباشر على عشرات المواطنين المنتظرين للمساعدات الإغاثية، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى.
وبحسب مصادر طبية، ارتفع عدد شهداء استهداف الاحتلال لمناطق توزيع المساعدات إلى 2,479 شهيدًا وأكثر من 18,091 مصابًا.
