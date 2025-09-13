جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

عاجل

  • استهداف من طائرات الاحتلال محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

  • مستشفى العودة: استقبلنا شهيدان وإصابتان جراء استهداف الاحتلال تجمعات للمواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات وسط قطاع غزة

  • مصادر في مستشفيات غزة: 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم

دولي

توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، أن منظوماته الدفاعية اعترضت صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد أن تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق متعددة، من بينها تل أبيب الكبرى.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في مدن وسط البلاد، مما دفع السكان إلى التوجه سريعا نحو الملاجئ. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة جراء الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة من الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي نفذتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية ضد أهداف إسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويشن الحوثيون هجمات مستمرة على إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة.

وقد استهدفت الهجمات السابقة مطارات إسرائيلية حساسة، مثل مطار بن غوريون قرب تل أبيب ومطار رامون في جنوب البلاد. وفي المقابل، نفذت إسرائيل ضربات جوية داخل اليمن قالت إنها تستهدف مواقع مرتبطة بقدرات الحوثيين العسكرية.

الدنيا حكايات

شؤون فلسطينية

منوعات

عربي

