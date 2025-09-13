الاحتلال يكثف قصفه ويفجر وينسف المنازل والأبراج السكنية في مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها على شمال القطاع، ومدينة غزة تحديدا، وواصلت تفجير ونسف المنازل والابراج السكنية.وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في شارع الثورة بحي الرمال غربي مدينة غزة.وأضافت أن مسيرات الاحتلال استهدفت منازل في محيط حي اليرموك وسط مدينة غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه منتظري المساعدات وسط القطاع.وتواصل قوات الاحتلال استهداف الأبراج السكنية والمنازل وعمليات النسف والتفجير باستخدام "الروبوتات المفخخة" في الأحياء السكنية من مدينة غزة، بهدف إجبار الأهالي على النزوح القسري وتهجير أكبر عدد منهم إلى وسط القطاع وجنوبه.واستشهد أمس 70 مواطنا في قطاع غزة، ما رفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 64,756 شهيدا، و164,059 مصابا.