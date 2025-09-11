عاجل

  • الاحتلال يدمر عَمارة "نجم" قرب العيادة العسكرية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

  • نتنياهو يوقع اتفاق خطة إي 1 لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية قرب القدس

  • نتنياهو: الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست معاليه أدوميم بل غور الأردن

برهوم: قصف الدوحة إعلان حرب على الدول العربية واغتيال لمسار التفاوض برمّته

فوزي برهوم خلال مؤتمر صحفي
رام الله - دنيا الوطن
نعى فوزي برهوم، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، شهداء الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واعتبر في كلمة مصورة أن قصف الدوحة ليس اعتداء على قطر فحسب، بل إعلان حرب على الدول العربية.

ودعا برهوم قادة الدول العربية والإسلامية إلى تحرك فوري وقوي أمام "الغطرسة الصهيونية"، مشيرا إلى أن "الجريمة" لم تستهدف الوفد المفاوض بل مسار التفاوض برمته، ودور الوسطاء في قطر ومصر، وتعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.

وبينما أكد أن "جريمة الكيان الصهيوني" لن تفلح في تغيير مواقف الحركة الراسخة ومطالبها الواضحة في وقف العدوان، شدد على أن التهديدات باغتيال قادة حماس لن تفلح في كسر صمودها ومقاومتها دفاعا عن الشعب الفلسطيني.

وعبّر برهوم عن تضامن الحركة المطلق مع دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، مثمنا كل المواقف الداعمة للدوحة والرافضة للعدوان عليها.

وقال إن المحاولة الفاشلة لاغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة تعكس بحث الاحتلال عن صورة نصر وهمية، وتثبت أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته يتحملان وحدهما مسؤولية عرقلة المفاوضات.

وأضاف أن دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفال غزة والقدس والضفة وفلسطين، معتبرا أن "شعبنا الأبي ومقاومته الباسلة يسطرون ملاحم الصمود والتضحية في وجه عدوان صهيوني همجي".

واتهم القيادي في (حماس) الإدارة الأميركية بالشراكة الكاملة في "هذه الجريمة" عبر توفير الغطاء والدعم المتواصل لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

