البرلمان الأوروبي يعتمد قراراً حول الوضع الإنساني في غزة

البرلمان الأوروبي يعتمد قراراً حول الوضع الإنساني في غزة
توضيحية من غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعتمد البرلمان الأوروبي، قراراً بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، عبّر فيه عن قلقه العميق من انتشار المجاعة ونقص الغذاء والمياه والدواء.

ودعا القرار، إسرائيل إلى فتح جميع المعابر أمام المساعدات بشكل كامل وآمن، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والإغاثي.

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، إلى جانب استئناف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي تُعد شريان حياة لملايين الفلسطينيين.

وأكد البرلمان في نصه أن غزة تقف عند نقطة الانهيار، وأن على الاتحاد الأوروبي دورا رئيسيا في مواجهة المجاعة، ودفع العملية السياسية نحو حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.

