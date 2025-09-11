إعلام أميركي: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من انتهاك أراضيها

رام الله - دنيا الوطنأفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، الخميس، بأن مصر وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة تحمل تحذيرا من "عواقب وخيمة" في حال محاولة إسرائيل تنفيذ عمليات على أراضيها، مثلما فعلت في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء.ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول مصري، لم تسمه، قوله إن مصر "وجّهت رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن أي محاولات إسرائيلية للعمل على الأراضي المصرية مثل الغارات التي استهدفت الدوحة هذا الأسبوع ستكون لها عواقب وخيمة"، دون تفاصيل أكثر.والثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على العاصمة القطرية الدوحة استهدف مقر قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دون أن يتطرق إلى نتيجته حتى اللحظة.وأدانت قطر، في بيان للخارجية، الهجوم الإسرائيلي، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي.فيما أعلنت (حماس) في بيان نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، وثلاثة مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها المتكررة التي تنتهك القانون الدولي.وتستضيف مصر اجتماعات لقادة (حماس) والفصائل الفلسطينية منذ بدء الوساطة قبل نحو عامين، لبحث وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ومساء الأربعاء، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لمصرية ضياء رشوان، في تصريحات لفضائية مصرية خاصة، إن مصر وقطر دخلتا في الوساطة "من أجل ضمان نيل الفلسطينيين لحقوقهم، ووقف إراقة الدم".وأضاف: "رغم الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وتضامن القاهرة الكامل مع قطر في رفض العدوان، فإن الوساطة والتفاوض واجب لن تتخلَ عنه مصر وقطر؛ خدمة للقضية الفلسطينية".