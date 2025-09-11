شؤون فلسطينية

إصابة جنديين إسرائيليين بتفجير مركبة في طولكرم وحصار شامل للمدينة

جنود الاحتلال بإحدى المناطق في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين إسرائيليين، أحدهما جراحه خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية عند معبر 104 بالقرب من طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش إن قائد المنطقة الوسطى أصدر أمرا بفرض حصار شامل على طولكرم بعد انفجار العبوة الناسفة، وإن قوات كبيرة بدأت بعمليات تمشيط للمدينة.

وأكدت الإذاعة أن التفجير "استثنائي إذ لم تسجل حوادث مماثلة ضد قواتنا بالضفة الغربية منذ خمسة أشهر".

من جهته قال جيش الاحتلال إن قواته فرضت طوقا على مدينة طولكرم، وأغلقت الطرق وسارعت لتنفيذ عمليات تفتيش في المنطقة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى المصابين قرب حاجز نيتساني عوز غرب طولكرم.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا وإصابة نحو سبعة آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

