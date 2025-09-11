عاجل

  • برهوم: التهديدات بالاغتيالات لن تثني الحركة وقياداتها عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

  • برهوم: دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفال غزة والقدس والضفة وفلسطين

  • برهوم: الكيان الصهيوني يعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر

  • برهوم: الهجوم الصهيوني على الدوحة يتطلب تحركا عربيا فوريا

  • برهوم: جريمة الكيان الصهيوني في الدوحة ليست اعتداء على قطر فقط بل إعلان حرب على الدول العربية

  • برهوم: شعبنا الأبي ومقاومته الباسلة يسطرون ملاحم الصمود والتضحية في وجه عدوان صهيوني همجي

  • حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين في الهجوم بقطر

  • القيادي في حماس فوزي برهوم : ننعى ثلة من شبابنا الأبطال استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي الجبان على قطر

  • قناة (الأقصى): مؤتمر صحفي لحركة حماس الساعة 4:30 مساء بتوقيت القدس يلقيه القيادي فوزي برهوم

عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية يرتفع إلى 64 ألفاً و718 شهيداً

مشهد يومي في غزة لتوديع الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 64,718 والإصابات إلى 163,859 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 12,170 شهيدًا و51,818 إصابة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استقبلت المستشفيات 72 شهيدًا و356 إصابة جديدة، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة بغزة.

وفيما يتعلق بـ"شهداء لقمة العيش"، فقد وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية تسعة شهداء و87 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,465 شهيدًا وأكثر من 17,948 إصابة جراء استهداف الطوابير ومناطق توزيع المساعدات.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، سبع حالات وفاة جديدة بينها طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411 حالة وفاة، من ضمنها 142 طفلًا.

إصابة جنديين إسرائيليين بتفجير مركبة في طولكرم وحصار شامل للمدينة

العفو الدولية: التهجير الجماعي لسكان مدينة غزة غير قانوني ولا إنساني وندعو إلى إلغائه

هيئة الأسرى: 53 أسيرة بينهن قاصرات وأمهات في سجون الاحتلال

عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية يرتفع إلى 64 ألفاً و718 شهيداً

ديوان الجريدة الرسمية يعقد مؤتمر جودة التشريعات كمدخل للإصلاح والتنمية بين المعايير الدولية والواقع

وكالات إنسانية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة والحماية من النزوح القسري

ولي العهد السعودي: أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان

راعي كنيسة اللاتين في غزة: لن نغادر المدينة رغم أوامر الإخلاء الإسرائيلية

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

هيئة الأسرى: 53 أسيرة بينهن قاصرات وأمهات في سجون الاحتلال

ارتفاع وفيات التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 404

بالفيديو.. الاحتلال يدمّر برج طيبة السكني ويرتكب مجزرة بحق نازحين غرب مدينة غزة

حماس تؤكد نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

إسرائيل تعلن استهداف قادة حماس في الدوحة

رغم تعرضه لهجوم بمسيّرة.. &quot;أسطول الصمود&quot; المتّجه إلى غزة يؤكد تصميمه على الإبحار

أصدر حزمة قرارات جديدة.. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة

&quot;الخارجية&quot;: أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

قطر توضح حقيقة تلقيها بلاغ مسبق بالهجوم الإسرائيلي

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

سفن &quot;أسطول الصمود العالمي&quot; تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

جعجع: سلاح &quot;حزب الله&quot; يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

