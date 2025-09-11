عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية يرتفع إلى 64 ألفاً و718 شهيداً

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 64,718 والإصابات إلى 163,859 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 12,170 شهيدًا و51,818 إصابة.وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استقبلت المستشفيات 72 شهيدًا و356 إصابة جديدة، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة بغزة.وفيما يتعلق بـ"شهداء لقمة العيش"، فقد وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية تسعة شهداء و87 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,465 شهيدًا وأكثر من 17,948 إصابة جراء استهداف الطوابير ومناطق توزيع المساعدات.كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، سبع حالات وفاة جديدة بينها طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411 حالة وفاة، من ضمنها 142 طفلًا.