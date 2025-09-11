قطر: لا نقبل تهديدات نتنياهو ونبحث الرد مع الشركاء الإقليميين

مباشر | تغطية صحفية: إسرائيل تهاجم مقر حركة حماس بقطر

رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده لا تقبل التهديدات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن هناك ردا سيكون من المنطقة ويجري بحثه مع الشركاء الإقليميين.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) مساء الأربعاء: "لا أجد كلمات للتعبير عن مدى غضبنا من هذا الهجوم الإسرائيلي الذي كان إرهاب دولة".

وأوضح أن نتنياهو "يحاول تقديم محاضرات قانونية بينما هو نفسه ينتهك القوانين الدولية ويجوّع قطاع غزة"، مؤكدًا أن نتنياهو يجب أن يُقدم للعدالة، وهو مطلوب أصلا للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن نتنياهو يهدد الدول الأخرى في المنطقة وهي لم تشكل له أي تهديد، مشددًا على أن هناك ردا من المنطقة يجري بحثه مع الشركاء، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الرد "حقيقيا وقادرا على وقف بلطجة إسرائيل".

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "سمعنا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة قوية بشأن القصف الإسرائيلي ونُقدّر هذا الموقف، لكن يجب أن يتبع ذلك اتخاذ إجراءات عملية".

وفي ما يخص جولات التفاوض، أكد رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري أن نتنياهو "كان يضيع الوقت في ملف الوساطة ولم يكن جادا"، قائلا: "بقصفه وفد حركة حماس قتل نتنياهو كل أمل للرهائن الإسرائيليين في غزة".

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال مساء أمس الثلاثاء، إن دولة قطر تعرضت لهجوم إسرائيلي "غادر يشكل إرهاب دولة"، مؤكدًا أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني.

وفي مؤتمر صحفي، شدد رئيس وزراء قطر على أن بلاده تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية باشرت التعامل الفوري مع الحادث، وتم حصر الإصابات والضحايا.

وأضاف أن "ما وقع اليوم هو إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي"، لافتًا إلى أن "الهجوم لم يتجاوز القوانين الدولية فحسب، بل تعدى أيضًا كل المعايير الأخلاقية".

