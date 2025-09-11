مباشر | تغطية صحفية: إسرائيل تهاجم مقر حركة حماس بقطر

شؤون فلسطينية

راعي كنيسة اللاتين في غزة: لن نغادر المدينة رغم أوامر الإخلاء الإسرائيلية

راعي كنيسة اللاتين في غزة: لن نغادر المدينة رغم أوامر الإخلاء الإسرائيلية
الأب غابرييل رومانيللي
رام الله - دنيا الوطن
أكد راعي كنيسة العائلة المقدسة للاتين في غزة، الأب غابرييل رومانيللي، أن الكنيسة تؤوي 450 نازحا، بينهم مسنّون ومرضى وأطفال، ولن يغادروا الكنيسة رغم "أوامر الإخلاء" التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي لكافة سكان المدينة.

وأشار في رسالة مصوّرة نشرها موقع (أخبار الفاتيكان)، مساء الأربعاء، إلى أن البابا لاون الرابع عشر تواصل هاتفيا معه، عقب "أوامر الإخلاء" الإسرائيلية. وقال الأب رومانيللي: "أخبرناه أننا بخير، رغم أن الوضع لا يزال صعباً. وقد منحنا البابا بركته وصلّى من أجلنا ومن أجل السلام. إنه يتابع كل شيء عن كثب، وهو ملتزم بالعمل على إنهاء الحرب."

وأوضح الأب رومانيللي: "معظم السكان لا يريدون المغادرة. الخطر موجود في كل مكان، لكن كثيرين يرغبون في البقاء بالمدينة. نحن نحاول مرافقتهم ومساعدتهم قدر استطاعتنا."

ورغم المعاناة، احتفلت الكنيسة مؤخرا بزفاف، كما استقبلت ميلاد طفل. وقال الأب رومانيللي: "في وسط هذا الكم من الألم، يباركنا الله بعلامات حياة وفرح."

واختتم الأب رومانيللي بنداء للانضمام إلى الصلاة: "نواصل الصلاة من أجل السلام، من أجل غزة كلها، ومن أجل الشرق الأوسط والعالم. ليمنحنا الله السلام".

وفي 26 آب/ أغسطس الماضي، أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس والبطريركية اللاتينية في القدس، بيانا مشتركا أعربتا فيه عن بالغ القلق إزاء التطورات الميدانية في قطاع غزة، محذّرتين من مخاطر التهجير الجماعي القسري للمدنيين، ومنددتين بالعدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأشار البيان إلى أن مجمّع كنيسة مار بورفيريوس للروم الأرثوذكس ومجمّع كنيسة العائلة المقدسة للاتين في غزة، تحوّلا منذ بداية الحرب إلى ملجأ لمئات المدنيين من كبار السن والنساء والأطفال. كما يضم مجمّع اللاتين منذ سنوات أشخاصًا من ذوي الإعاقة يتلقّون الرعاية على يد راهبات "مرسلات المحبة".

ولفت إلى أن أوضاع النازحين داخل هذين المجمّعين تزداد صعوبة بسبب الجوع وسوء التغذية، محذرًا من أن مغادرة غزة جنوبًا ستشكّل "حكمًا بالإعدام" للكثيرين منهم، وقد قرر الكهنة والراهبات البقاء لمواصلة رعاية من يلجأون إلى الكنيسة.

وأكدت البطريركيتان أنه "لا يوجد أي مبرر للتهجير الجماعي المتعمّد والقسري للمدنيين"، داعيتين إلى وقف الحرب وإنهاء دوامة العنف، وإعطاء الأولوية للخير العام بعد ما خلّفه العدوان من دمار في الممتلكات وحياة الناس.

وناشد البيان، المجتمع الدولي التحرّك العاجل لإنهاء ما وصفه بـ"الحرب العبثية والمدمرة".

أخبار ذات صلة

وكالات إنسانية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة والحماية من النزوح القسري

وكالات إنسانية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة والحماية من النزوح القسري

ولي العهد السعودي: أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان

ولي العهد السعودي: أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان

راعي كنيسة اللاتين في غزة: لن نغادر المدينة رغم أوامر الإخلاء الإسرائيلية

راعي كنيسة اللاتين في غزة: لن نغادر المدينة رغم أوامر الإخلاء الإسرائيلية

بدران: الاحتلال خطر على أمن المنطقة وجرائمه لن تؤثر على قراراتنا القيادية

بدران: الاحتلال خطر على أمن المنطقة وجرائمه لن تؤثر على قراراتنا القيادية

ارتفاع وفيات التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 404

ارتفاع وفيات التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 404

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع العاهل الأردني في عمّان

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع العاهل الأردني في عمّان

بالفيديو.. الاحتلال يدمّر برج طيبة السكني ويرتكب مجزرة بحق نازحين غرب مدينة غزة

بالفيديو.. الاحتلال يدمّر برج طيبة السكني ويرتكب مجزرة بحق نازحين غرب مدينة غزة

حماس تؤكد نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

حماس تؤكد نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

حماس تؤكد نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

حماس تؤكد نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

إسرائيل تعلن استهداف قادة حماس في الدوحة

إسرائيل تعلن استهداف قادة حماس في الدوحة

رغم تعرضه لهجوم بمسيّرة.. &quot;أسطول الصمود&quot; المتّجه إلى غزة يؤكد تصميمه على الإبحار

رغم تعرضه لهجوم بمسيّرة.. "أسطول الصمود" المتّجه إلى غزة يؤكد تصميمه على الإبحار

أصدر حزمة قرارات جديدة.. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة

أصدر حزمة قرارات جديدة.. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة

&quot;الخارجية&quot;: أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء

"الخارجية": أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء

الشيخ يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة

الشيخ يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 64,605

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 64,605

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على أهالي قريتي منفذي عملية القدس

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على أهالي قريتي منفذي عملية القدس

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

قطر توضح حقيقة تلقيها بلاغ مسبق بالهجوم الإسرائيلي

قطر توضح حقيقة تلقيها بلاغ مسبق بالهجوم الإسرائيلي

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

سفن &quot;أسطول الصمود العالمي&quot; تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

سفن "أسطول الصمود العالمي" تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

جعجع: سلاح &quot;حزب الله&quot; يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

جعجع: سلاح "حزب الله" يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده