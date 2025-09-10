بدران: الاحتلال خطر على أمن المنطقة وجرائمه لن تؤثر على قراراتنا القيادية

في المقابل، أكد مسؤولون ومصادر أمنية في إسرائيل، أن لا تأكيد لديهم حول نجاح اغتيال أي قيادي من (حماس)، وقد أبلغت تل أبيب نظيرتها واشنطن بأن احتمالات نجاح عملية الاغتيال "تضاءلت بشكل كبير".





رام الله - دنيا الوطنقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في الدوحة، تؤكد ما كنا نقوله دوما بأن هذه ليست دولة عادية، بل مجموعة من العصابات والقتل والإرهابيين يديرون دولة تملك قدرات عسكرية كبيرة، ويحملون معتقدات متطرفة مبنية على أوهام عنصرية".وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن "الاحتلال خطر حقيقي على أمن المنطقة واستقرارها، وهو في حرب مفتوحة مع الجميع وليس فقط مع الشعب الفلسطيني وحده"، مشددا على أنه "نحن كفلسطينيين وحماس سنواصل الدفاع عن أنفسنا وعن حقنا في تقرير المصير".وأوضح بدران، أن "رسائل واتصالات وصلت من كافة الفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية ومكونات مجتمعية من شعبنا كلها تعبر عن تضامنها ومساندتها للحركة في مواجهة هذه الجريمة التي ارتكبها نتنياهو في الدوحة".وأشار بدران إلى أن "دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفالنا وشيوخنا ونسائنا في غزة وغيرها".ولفت إلى "أننا نقاتل من أجل شعبنا، ونفاوض ونتحرك سياسيا ودبلوماسيا من أجل شعبنا، ولن تتمكن أي قوة في الأرض من منعنا من ممارسة دورنا الوطني".وشدد بدران على أن "الجرائم لن تؤثر على قراراتنا القيادية وعلى تنسيقنا المتواصل مع مختلف الفصائل للحفاظ على قرار وطني يمثل الكل الفلسطيني في مختلف القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني".ويأتي تصريح بدران غداة قصف إسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة في محاولة لاغتيال قادة حركة (حماس)، وقد أعلنت الأخيرة مساء الثلاثاء فشل محاولات اغتيال قادتها، وأعلنت عن استشهاد ستة أشخاص من بينهم مدير مكتب خليل الحية، جهاد لبد، ونجله همام الحية، بالإضافة إلى المرافقين عبد الله عبد الواحد، مؤمن حسونة، وأحمد المملوك، وعنصر الأمن الداخلي القطري بدر سعد محمد الحميدي؛ بحسب الحركة.