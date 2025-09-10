ارتفاع وفيات التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 404

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، وفاة خمسة مواطنين جراء التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 404، بينهم 141 طفلا، منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وقالت الوزارة في بيان: "سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية".وبذلك يرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية وسياسة التجويع الإسرائيلية إلى "404 شهداء، من بينهم 141 طفلًا"، وفق بيان الوزارة.وأفادت الوزارة بأنه "منذ إعلان IPC، سُجّلت 126 حالة وفاة، من بينهم 26 طفلا".