شؤون فلسطينية

ارتفاع وفيات التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 404

ارتفاع وفيات التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 404
توضيحية من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، وفاة خمسة مواطنين جراء التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 404، بينهم 141 طفلا، منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان: "سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية".

وبذلك يرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية وسياسة التجويع الإسرائيلية إلى "404 شهداء، من بينهم 141 طفلًا"، وفق بيان الوزارة.

وأفادت الوزارة بأنه "منذ إعلان IPC، سُجّلت 126 حالة وفاة، من بينهم 26 طفلا".

بدران: الاحتلال خطر على أمن المنطقة وجرائمه لن تؤثر على قراراتنا القيادية

ارتفاع وفيات التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 404

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع العاهل الأردني في عمّان

بالفيديو.. الاحتلال يدمّر برج طيبة السكني ويرتكب مجزرة بحق نازحين غرب مدينة غزة

حماس تؤكد نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

إسرائيل تعلن استهداف قادة حماس في الدوحة

رغم تعرضه لهجوم بمسيّرة.. &quot;أسطول الصمود&quot; المتّجه إلى غزة يؤكد تصميمه على الإبحار

أصدر حزمة قرارات جديدة.. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إسرائيل تعلن استهداف قادة حماس في الدوحة

&quot;الخارجية&quot;: أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء

الشيخ يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 64,605

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على أهالي قريتي منفذي عملية القدس

الخليل: الاحتلال يفجّر منزل الأسير ثابت مسالمة في بيت عوا

الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ ويواصل نسف وتدمير المنازل بمدينة غزة

&quot;التربية&quot;: منظومتنا التعليمية تتعرض لإبادة ممنهجة وغير مسبوقة خاصة في غزة

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

سفن &quot;أسطول الصمود العالمي&quot; تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

جعجع: سلاح &quot;حزب الله&quot; يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

