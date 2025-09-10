عاجل

دولي

رئيسة المفوضة الأوروبية: سنقترح تعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل

رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، إنها ستقترح تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية في كلمتها السنوية أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنها ستقترح أيضا فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في إسرائيل.

وأكدت أن ما يحدث في غزة هز ضمير العالم، وأن التجويع المتعمد في غزة يجب ألا يستخدم أداة في الحرب ومن الضروري أن يتوقف.

وأشارت في كلمتها امام البرلمان الأوروبي، إلى أن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل وأداة مخصصة لإعادة إعمار غزة.

