تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع العاهل الأردني في عمّان

رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان، مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، بحضور ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني.

وبحث الرئيس عباس مع ملك الأردن آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضعه في صورة التحرك الفلسطيني على الصعيد الدولي، وناقشا عددا من المواضيع وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطر، وجددا إدانتهما لهذا الهجوم الغاشم، وأهمية الوقوف إلى جانب قطر، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار التشاور العربي الإسلامي لضمان عدم تكرار ذلك. كما جرى بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وأعرب الرئيس عباس عن" تقديره الكبير للدور الهام الذي تلعبه الأردن بقيادة جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع التهجير"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وجدد الرئيس عباس التأكيد على أن الأولويات الفلسطينية الراهنة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط لوقف الإبادة الجماعية والمجاعة والدمار والتهجير، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين كامل مسؤولياتها الحكومية والأمنية بدعم عربي ودولي، والشروع بتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها لضم الضفة وفرض السيادة عليها، والإسراع في وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

وبحث سيادة الرئيس عباس مع ملك الأردن، التطورات الجارية لعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول القضية   الفلسطينية وحل الدولتين، المقرر عقده في 22 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري على مستوى القمة في نيويورك، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية، وجمهورية فرنسا.

وأكد الجانبان "استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لدعم الموقف الفلسطيني الساعي إلى إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والحصول على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني: رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وعن الجانب الأردني: نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة.

