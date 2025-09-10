بالفيديو.. الاحتلال يدمّر برج طيبة السكني ويرتكب مجزرة بحق نازحين غرب مدينة غزة



على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم استشهاد خمسة أشخاص، بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة.



وقالت الوزارة إن عدد الشهداء نتيجة سوء التغذية ارتفع إلى 404 بينهم 141 طفلا.

وجاءت الغارة بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إنذارا بإخلاء ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي، خصوصا برج طيبة والخيام المجاورة.وكانت طائرات الاحتلال الحربية دمرت في الأيام القليلة الماضية عدة أبراج سكنية في مدينة غزة، وذلك في إطار خطة تستهدف تهجير سكان المدينة نحو الجنوب.وفي الأيام الماضية، أصدر جيش الاحتلال عدة إنذارات لسكان مدينة غزة بإخلائها تمهيدا لبدء العملية العسكرية الرامية لاحتلالها، لكن كثيرين من سكان المدينة أكدوا أنهم لن يغادروها.وضمن التطورات الميدانية أيضا، أفادت المصادر الطبية بأن 34 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 26 بمدينة غزة.ضحايا المجاعة