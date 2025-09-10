مباشر | تغطية صحفية: إسرائيل تهاجم مقر حركة حماس بقطر

هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى 29 دولة أوروبية

سموتريتش وبن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هولندا، حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى 27 دولة أوروبية، إثر تسجيلهما في قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الأربعاء: "أعلنت هولندا أن بن غفير وسموتريتش لن يُسمح لهما بدخول أراضي الدول الـ 29 الموقعة على اتفاقية شنغن، بما فيها ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا نفسها".

وأضافت، أن "وزير الخارجية الهولندي كاسبر والدكامب قال إن القرار يأتي بعد تصريحات متكررة للوزيرين تحضّ على العنف ضد الفلسطينيين، كما أن هذه التصريحات تشجّع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرّر خطوات تدعو للتطهير العرقي في قطاع غزة".

