قطر توضح حقيقة تلقيها بلاغ مسبق بالهجوم الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن ما يتم تداوله من تصريحات بشأن إبلاغ دولة قطر مسبقا بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة، اليوم الثلاثاء، عارٍ عن الصحة.وأوضح المتحدث، في منشور على موقع (إكس) أن "الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسؤولين الأميركيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة".جاء ذلك بعدما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة "قبل وقت قصير من وقوعه"، وإن الرئيس دونالد ترامب طلب من مبعوثه ستيف ويتكوف "إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك".وأضافت المتحدثة أن ترامب يرى أن "الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لتحقيق السلام"، لكنها ذكرت أيضا أن استهداف حماس في دولة قطر "الحليف الوثيق لنا التي تعمل بجد وشجاعة للتوسط من أجل السلام لا يخدم أهدافنا".من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- في بيان صادر عن مكتبه أن "العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما وبادرت بها إسرائيل ونفذتها وتتحمل مسؤوليتها الكاملة".وقد أعلنت حركة (حماس) أن إسرائيل أخفقت في اغتيال وفدها المفاوض في الدوحة، بينما استشهد في الهجوم ستة أشخاص، هم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه وثلاثة مرافقين وعنصر من قوة الأمن الداخلي القطري.