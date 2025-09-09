مباشر | تغطية صحفية: إسرائيل تهاجم مقر حركة حماس بقطر

شؤون فلسطينية

حماس تؤكد نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

حماس تؤكد نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية
آثار الغارة التي استهدفت قادة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لكن الهجوم خلّف عددا من الشهداء من بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه وعنصر بقوة الأمن الداخلي القطري.

وقالت (حماس) في بيان "نؤكد فشل العدو في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض، فيما ارتقى عدد من الإخوة الشهداء إلى علياء المجد، وهم: الشهيد جهاد لبد (أبو بلال) مدير مكتب الدكتور خليل الحية،  الشهيد همام الحية (أبو يحيى) نجل الدكتور خليل الحية، الشهيد عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) مرافق، الشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر) مرافق، الشهيد أحمد المملوك (أبو مالك) مرافق".

كما نعت الحركة "الشهيد الوكيل عريف/ بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي الأمن الداخلي القطري (لخويا)".

وقالت (حماس) إن "محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة اليوم جريمة بشعة وعدوان سافر وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية".

وبحسب البيان، "مثّلت هذه الجريمة عدوانا على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع مع الشقيقة مصر بدور مهم ومسؤول في رعاية الوساطة والجهود الرامية إلى وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وذكرت الحركة أن "استهداف الوفد المفاوض، في لحظة يناقش فيها مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، وأنهم يسعون بشكل متعمد لإجهاض كل الفرص وإفشال المساعي الدولية".

من جانبها، قالت وزارة الداخلية القطرية إن "الاعتداء الإسرائيلي أسفر عن استشهاد عنصر من قوة الأمن الداخلي لدى مباشرة مهامه وإصابة آخرين".

وأضافت الوزارة في بيان "نؤكد أننا وبمشاركة قوة الأمن الداخلي نتخذ كل الإجراءات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين".

وكانت قد ذكرت في بيان سابق أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في الدوحة "تعود إلى استهداف أحد المقار السكنية لحركة حماس".

وقالت إن "الفرق المختصة تباشر مهامها. والوضع آمن، وندعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

أخبار ذات صلة

حماس تؤكد نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

حماس تؤكد نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية

إسرائيل تعلن استهداف قادة حماس في الدوحة

إسرائيل تعلن استهداف قادة حماس في الدوحة

رغم تعرضه لهجوم بمسيّرة.. &quot;أسطول الصمود&quot; المتّجه إلى غزة يؤكد تصميمه على الإبحار

رغم تعرضه لهجوم بمسيّرة.. "أسطول الصمود" المتّجه إلى غزة يؤكد تصميمه على الإبحار

أصدر حزمة قرارات جديدة.. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة

أصدر حزمة قرارات جديدة.. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة

&quot;الخارجية&quot;: أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء

"الخارجية": أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء

الشيخ يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة

الشيخ يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 64,605

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 64,605

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على أهالي قريتي منفذي عملية القدس

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على أهالي قريتي منفذي عملية القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;الخارجية&quot;: أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء

"الخارجية": أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء

&quot;التربية&quot;: منظومتنا التعليمية تتعرض لإبادة ممنهجة وغير مسبوقة خاصة في غزة

"التربية": منظومتنا التعليمية تتعرض لإبادة ممنهجة وغير مسبوقة خاصة في غزة

(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج &quot;الرؤيا&quot; في منطقة الجامعات غرب غزة

(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج "الرؤيا" في منطقة الجامعات غرب غزة

&quot;الصحة&quot; بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

"الصحة" بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

شاهد: مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

شاهد: مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

سفن &quot;أسطول الصمود العالمي&quot; تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

سفن "أسطول الصمود العالمي" تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

جعجع: سلاح &quot;حزب الله&quot; يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

جعجع: سلاح "حزب الله" يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر