إسرائيل تعلن استهداف قادة حماس في الدوحة





وأعلنت إسرائيل في بيان رسمي مشترك للجيش وجهاز (شاباك) أن "سلاح الجو، وبالتعاون مع الشاباك، نفّذ ضربة دقيقة ضد قمة قيادة حماس التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل". وادعى البيان أن العملية جرت باستخدام "معلومات استخبارية دقيقة ووسائل لتقليل المساس بغير المتورطين".



وجاء البيان الرسمي الذي تجنب ذكر موقع الاستهداف، بعد إحاطة قدّمها مسؤول إسرائيلي لوسائل الإعلام، قال فيها إن "العملية في قطر استهدفت قيادة حماس، بينهم خليل الحية وزاهر جبارين، بقرار موحّد صدر عن القيادة السياسية والأمنية"، مضيفًا أن إسرائيل "تنتظر نتائج الاستهداف".



قطر تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتتعهد بالتحقيق



بدورها، أدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، "بأشد العبارات" الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.



ووصفت الاعتداء بأنه "إجرامي وجبان" ويشكّل "انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين". وأضاف البيان أن "الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة".



وشددت الخارجية على أن "دولة قطر لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم"، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية "على أعلى مستوى"، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.





وأعلنت إسرائيل في بيان رسمي مشترك للجيش وجهاز (شاباك) أن "سلاح الجو، وبالتعاون مع الشاباك، نفّذ ضربة دقيقة ضد قمة قيادة حماس التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل". وادعى البيان أن العملية جرت باستخدام "معلومات استخبارية دقيقة ووسائل لتقليل المساس بغير المتورطين".وجاء البيان الرسمي الذي تجنب ذكر موقع الاستهداف، بعد إحاطة قدّمها مسؤول إسرائيلي لوسائل الإعلام، قال فيها إن "العملية في قطر استهدفت قيادة حماس، بينهم خليل الحية وزاهر جبارين، بقرار موحّد صدر عن القيادة السياسية والأمنية"، مضيفًا أن إسرائيل "تنتظر نتائج الاستهداف".قطر تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتتعهد بالتحقيقبدورها، أدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، "بأشد العبارات" الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.ووصفت الاعتداء بأنه "إجرامي وجبان" ويشكّل "انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين". وأضاف البيان أن "الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة".وشددت الخارجية على أن "دولة قطر لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم"، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية "على أعلى مستوى"، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إسرائيل، رسميا، مساء الثلاثاء، أنها شنّت هجوما في العاصمة القطرية الدوحة، مستهدفة من خلاله قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجوم استهدف قادة حركة (حماس) في الخارج، من بينهم رئيس الحركة خليل الحيّة، ومسؤول الحركة في الضفة الغربية، زاهر جبارين؛ فيما نقل (التلفزيون العربي) عن مصادر مطلعة أن وفد حركة حماس نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.وشهدت العاصمة القطرية الدوحة أكثر من عشرة انفجارات متتالية، في قصف نُسب إلى سلاح الجو الإسرائيلي، استهدف وفق مصادر رسمية وميدانية "مقرات قيادية لحركة حماس"، من بينها مكتب نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية. وقال مسؤولون إسرائيليون إن العملية وُصفت بأنها "رد انتقامي" ضد قيادات الحركة، بينما لم تؤكد إسرائيل بعد نتائج الاستهداف.