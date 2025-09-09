رغم تعرضه لهجوم بمسيّرة.. "أسطول الصمود" المتّجه إلى غزة يؤكد تصميمه على الإبحار

مباشر | تغطية صحفية: إسرائيل تهاجم مقر حركة حماس بقطر

رام الله - دنيا الوطن
أكد عدد من منظمي "أسطول الصمود العالمي" الذي يقلّ ناشطين ومساعدات لقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنهم لا يزالون "مصممين" على الإبحار نحو القطاع، رغم تعرّض أحد قواربه لـ"هجوم بمسيّرة"، الليلة الماضية.

وقال غسان الهنشيري، الناطق باسم الأسطول وأحد الناشطين،  في مؤتمر صحفي عقد في تونس، "نؤكد أن الإرادة أقوى والعزائم أقوى في اتجاه كسر الحصار عن غزة ونحن أكثر تصميما".

بينما أكد نادر النوري من اللجنة الإدارية للأسطول، أن المغادرة لا تزالت مقررة الأربعاء من تونس.

وقال غسان الهنشيري إن ملف حادث السفينة الإسبانية بالأسطول، "بيد السلطات الأمنية التونسية"، وأشار إلى انتظارهم نتائج التحقيق.

جاء ذلك بعد إعلان الأسطول عن استهداف مسيّرة إسرائيلية لسفينة إسبانية بميناء سيدي بوسعيد، بينما نفت وزارة الداخلية التونسية ذلك، وقالت إنها تولت "معاينة آثار نشوب حريق في إحدى سترات النجاة، سرعان ما تمت السيطرة عليه، دون أضرار".

وقال الهنشيري، إن ملف حادث السفينة الإسبانية "بيد السلطات الأمنية التونسية، وننتظر نتائج تحقيقاتها"، مؤكدا أن "السلطات الأمنية قامت بكل الإجراءات والفحوصات الفنية، وفرقة خاصة تعهدت بالموضوع، فالمسألة لها صبغة سرية متعلقة بأمن الدولة، ولا نستطيع الإدلاء بتفاصيل أكثر".

وتابع: "ما يهمنا أكثر الآن هو أسطول الصمود العالمي، ومحاولتنا كسر الحصار (الإسرائيلي) عن غزة، ولا نريد أن يلهينا أحد ويغير وجهتنا لاتجاهات أخرى، غزة هي الهدف الرئيسي لأسطول الصمود".

وأشار إلى أن "التحضيرات متواصلة، ونحن في المرحلة الأخيرة منها، والإرادة لكسر الحصار أقوى".

وأضاف: "لنا معركة واحدة ضد الكيان المحتل (إسرائيل) الذي يقتل أبناء شعبنا في غزة ".

ودعا الناطق باسم الأسطول "التونسيين إلى الخروج بالآلاف لتوديع الأسطول، الأربعاء، في طريقه نحو قطاع غزة، لكسر الحصار (الإسرائيلي) عنه".

والأحد، بدأت نحو 20 سفينة قادمة من إسبانيا ضمن "أسطول الصمود العالمي" بالوصول إلى السواحل التونسية، تمهيدا للتوجه نحو قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار الإسرائيلي عنه وفتح ممر إنساني لإيصال مساعدات.

ونهاية آب/ أغسطس الماضي، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن الأسطول من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر 1 أيلو/ سبتمبر الجاري من ميناء جنوة، شمال غرب إيطاليا.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة ثالثة ستنطلق من تونس الأربعاء.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة.

وسبق أن هاجمت إسرائيل سفنا سابقة أبحرت فرادى نحو غزة، إذ استولت عليها، ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتُعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة.

