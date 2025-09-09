مباشر | تغطية صحفية: إسرائيل تهاجم مقر حركة حماس بقطر

شؤون فلسطينية

أصدر حزمة قرارات جديدة.. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة

أصدر حزمة قرارات جديدة.. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة
مجلس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أدان مجلس الوزراء الفلسطيني بشدة جرائم الاحتلال في قطاع غزة، محذرًا من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة؛ لما تحمله من تهجير قسري لمئات الآلاف وتفاقم المأساة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف الجرائم وإنهاء الكارثة المستمرة منذ عامين.

كما حذّر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، من تصاعد سياسة العقوبات الجماعية التي ينتهجها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، وخاصة في قرى شمال غرب القدس، مشددا على أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتعقيد الأوضاع الميدانية والإنسانية.

وأكد أن دروس التاريخ القريب والبعيد أثبتت فشل سياسات هدم البيوت والإغلاق وترويع المدنيين في تحقيق الأمن لأي طرف، بل ساهمت في تغذية عدم الاستقرار في المنطقة.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، إن "الحصار المالي المفروض علينا هو ثمن لمواقفنا السياسية والوطنية وصمودنا وتحدينا للاحتلال ومعارضتنا للسياسات والمواقف الإسرائيلية التي تتخذها ضد شعبنا في كل مكان، إذ تحتجز إسرائيل مئات الملايين من الشواقل شهريًا من أموال المقاصة على سبيل المثال نتيجة موقفنا الوطني نحو أبناء شعبنا في قطاع غزة، ونحن مصممون أن نقوم بواجبنا تجاه أبناء شعبنا".

وأضاف مصطفى: "في يوم من الأيام ستنتهي هذه الأزمة بنصر شعبنا وإنهاء الاحتلال، ونعمل من أجل أن تكون الشهور المقبلة أفضل مما كانت عليه، بفضل جهود الجميع وعلى رأسهم سيادة الرئيس، وصمود أبناء شعبنا على أرضه بكل السبل، بالرغم من تحديات الاستعمار والعدوان على غزة والحصار المالي ومختلف الوسائل الأخرى التي يتبعها الجانب الإسرائيلي".

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر الجزيل لكل الدول والمؤسسات الدولية التي عبرت عن موقفها الداعم لفلسطين وشعبنا في هذه المرحلة بالذات، خاصة ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة، وأيضا في الضفة الغربية بما فيها القدس، مثمنا هذه المواقف الدولية، آملا أن تُترجم إلى إجراءات عملية تنعكس إيجابا على الوضع في المنطقة.

وحيا مصطفى كل من ساهم في الانطلاقة الناجحة للعملية التعليمية يوم أمس، بالرغم من الظروف على الأرض والوضع الاقتصادي العام، إذ انطلقت بطريقة مثالية وبنتائج باهرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى" الجهد الذي يُبذل من أجل انعقاد امتحان الثانوية العامة لطلبتنا في قطاع غزة من مواليد عام 2006، التي انطلقت أول أمس، بالرغم من الوضع القائم والحرب المستمرة يوميا وكل ساعة ودقيقة على أهلنا في قطاع غزة، إذ انضم إلى هذه العملية حوالي 27 ألف طالب، بالتزامن مع إطلاق العام الدراسي في القطاع عبر التعليم الإلكتروني، إذ يشكل ذلك كله دليلًا آخر على صلابة أبناء شعبنا وتحديهم للأوضاع، ورغبتهم في طلب العلم بكل الوسائل الممكنة، مقدما الشكر بهذه المناسبة لطواقم وزارة التربية والتعليم، ولكل من ساهم ودعم إنجاح إطلاق هذا الجهد في قطاع غزة الحبيب".

كما صادق المجلس على تخصيص عدد من الأراضي الحكومية لغايات إنشاء مدارس في عدة محافظات.

وعلى صعيد متابعة أوضاع مجموعة من الأهالي الذين وصلوا من قطاع غزة للعلاج منذ نحو عامين، وقد من الله عليهم بالشفاء، عملت الحكومة على تأمين مخصص بدل إيجار شهري بقيمة 1500 شيكل لكل عائلة ولمدة ثلاثة أشهر، وقد تمكنت بعض العائلات من الانتقال للسكن الجديد، فيما لا يزال العمل مستمرًا مع بقية العائلات لنقلها من الإقامة في فندق على مدار العامين الماضيين إلى شقق سكنية مناسبة، وتوفير ما أمكن من مستلزماتها الأساسية الأخرى.

كما صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة حوكمة وتنظيم تجارة الذهب عبر الحدود، وصادق أيضا على اتفاقية تسوية مالية نهائية بين الحكومة وشركة كهرباء طوباس، وكذلك استكمال العمل بمشروع تطوير شبكة المياه في منطقة السموع بالخليل.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تعلن استهداف قادة حماس في الدوحة

إسرائيل تعلن استهداف قادة حماس في الدوحة

رغم تعرضه لهجوم بمسيّرة.. &quot;أسطول الصمود&quot; المتّجه إلى غزة يؤكد تصميمه على الإبحار

رغم تعرضه لهجوم بمسيّرة.. "أسطول الصمود" المتّجه إلى غزة يؤكد تصميمه على الإبحار

أصدر حزمة قرارات جديدة.. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة

أصدر حزمة قرارات جديدة.. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة

&quot;الخارجية&quot;: أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء

"الخارجية": أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء

الشيخ يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة

الشيخ يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 64,605

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 64,605

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على أهالي قريتي منفذي عملية القدس

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على أهالي قريتي منفذي عملية القدس

الخليل: الاحتلال يفجّر منزل الأسير ثابت مسالمة في بيت عوا

الخليل: الاحتلال يفجّر منزل الأسير ثابت مسالمة في بيت عوا

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;الخارجية&quot;: أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء

"الخارجية": أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء

&quot;التربية&quot;: منظومتنا التعليمية تتعرض لإبادة ممنهجة وغير مسبوقة خاصة في غزة

"التربية": منظومتنا التعليمية تتعرض لإبادة ممنهجة وغير مسبوقة خاصة في غزة

(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج &quot;الرؤيا&quot; في منطقة الجامعات غرب غزة

(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج "الرؤيا" في منطقة الجامعات غرب غزة

&quot;الصحة&quot; بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

"الصحة" بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

شاهد: مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

شاهد: مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

سفن &quot;أسطول الصمود العالمي&quot; تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

سفن "أسطول الصمود العالمي" تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

جعجع: سلاح &quot;حزب الله&quot; يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

جعجع: سلاح "حزب الله" يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر