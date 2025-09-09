دولي

إسبانيا تُدرج بن غفير وسموتريتش بلائحة المنع من دخول أراضيها

إسبانيا تُدرج بن غفير وسموتريتش بلائحة المنع من دخول أراضيها
سموتريتش وبن غفير - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، إدراج شخصيات إسرائيلية، بينها الوزيران المتطرّفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بلائحة المنع من دخول أراضيها، وذلك ضمت إقرار الحكومة مجموعة إجراءات ضد إبادة الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن "الوضع في غزة يتدهور يوما بعد آخر"، مشدّدا على أن "إسرائيل لا تدمّر مقارّ حماس فقط، وإنما مناطق كاملة في القطاع، حتى يصبح العيش في غزة مستحيلا، وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضاف: "أوقفنا تجارة السلاح مع إسرائيل، ونقود جهدا دوليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما سيعلن عنه خلال أيام بالجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأوضح أن "الحكومة أقرت اليوم مجموعة إجراءات ضد إبادة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنها "تشمل تخصيص 150 مليون يورو لدعم الجهد الإنساني في غزة".

كما تشمل الإجراءات "زيادة مشاركتنا في دعم أونروا، بمقدار 10 مليون يورو إضافية، ووقف تجارة الأسلحة وكل البواخر التي تحمل الوقود لإسرائيل، وإغلاق مجالنا الجوي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة لإسرائيل".

وذكر وزير الخارجية الإسبانيّ، أن "الإجراءات التي أقرتها الحكومة اليوم لوقف إبادة الشعب الفلسطيني، تشمل منع شخصيات إسرائيلية من دخول إسبانيا، بينها سموتريتش وبن غفير".

وأضاف أن الإجراءات تشمل كذلك "منع استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وتقليص خدماتنا القنصلية في إسرائيل".

وتشمل الإجراءات "دعم السلطة الفلسطينية ماليًّا، وإقامة مشروعات جديدة معها".

وشدّد وزير الخارجية الإسبانيّ على أنّ "علينا واجب أخلاقي للتحرك في إطار سيادتنا، ووفقا لحقوق الإنسان"، مضيفا أنّ "العملية الإسرائيلية تتسبب في عدد غير مقبول من الضحايا، والتجويع يهدد 250 ألف شخص في غزة".

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد أعلن الاثنين، أن بلاده قررت فرض عقوبات من تسع مواد على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وأكّد في تصريح للصحفيين، بمبنى رئاسة الحكومة الإسبانية في العاصمة مدريد، أن "ما تفعله إسرائيل في غزة ليس دفاعاً، بل تدميراً لشعب أعزل. ونحن في إسبانيا لا يمكننا وقف هجمات إسرائيل بمفردنا. لا نملك قنابل ذرية، ولا حاملات طائرات، ولا حقول نفط ضخمة، لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن محاولة إيقاف إسرائيل".

وذكر أن "إسبانيا اتخذت تسعة إجراءات إضافية، سارية المفعول فوراً، لوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني"، لافتا إلى أن أولى العقوبات التسع التي ستُفرض على إسرائيل ستكون حظراً على الأسلحة.

وأضاف: "ستكون هناك موافقة عاجلة على مرسوم ملكي يُعزز قانونيا حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وسيحظر هذا المرسوم الملكي قانونيا، وبشكل دائم شراء وبيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل". 

كما أعلن سانشيز منع السفن التي تحمل وقودا للقوات المسلحة الإسرائيلية من الرسو في الموانئ الإسبانية، ومنع جميع الطائرات التي تحمل معدات دفاعية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الإسباني.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية، إنه "سيتم أيضا منع جميع المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة من دخول إسبانيا".

أخبار ذات صلة

إسبانيا تُدرج بن غفير وسموتريتش بلائحة المنع من دخول أراضيها

إسبانيا تُدرج بن غفير وسموتريتش بلائحة المنع من دخول أراضيها

في يوم زفافه.. العثور على جندي احتياط إسرائيلي ميتاً داخل منزله

في يوم زفافه.. العثور على جندي احتياط إسرائيلي ميتاً داخل منزله

وزير إسرائيلي: مستعدون لقبول مقترح ترامب لوقف إطلاق النار

وزير إسرائيلي: مستعدون لقبول مقترح ترامب لوقف إطلاق النار

مدريد تستدعي سفيرها من إسرائيل بعد اتهامها بمعاداة السامية

مدريد تستدعي سفيرها من إسرائيل بعد اتهامها بمعاداة السامية

إسرائيل تعلن اعتراض ثلاث مسيّرات أطلقت من اليمن

إسرائيل تعلن اعتراض ثلاث مسيّرات أطلقت من اليمن

إسبانيا: إصدار مرسوم ملكي بتجريم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

إسبانيا: إصدار مرسوم ملكي بتجريم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

طالبان تمنع تصوير النساء خلال عمليات الإغاثة بعد زلزال أفغانستان

طالبان تمنع تصوير النساء خلال عمليات الإغاثة بعد زلزال أفغانستان

ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أعنف هجوم على أوكرانيا

ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أعنف هجوم على أوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;التربية&quot;: منظومتنا التعليمية تتعرض لإبادة ممنهجة وغير مسبوقة خاصة في غزة

"التربية": منظومتنا التعليمية تتعرض لإبادة ممنهجة وغير مسبوقة خاصة في غزة

(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج &quot;الرؤيا&quot; في منطقة الجامعات غرب غزة

(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج "الرؤيا" في منطقة الجامعات غرب غزة

&quot;الصحة&quot; بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

"الصحة" بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

شاهد: مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

شاهد: مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

العليا الإسرائيلية تقر بأن الطعام المقدم للأسرى مخالف للقانون

العليا الإسرائيلية تقر بأن الطعام المقدم للأسرى مخالف للقانون

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

سفن &quot;أسطول الصمود العالمي&quot; تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

سفن "أسطول الصمود العالمي" تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

جعجع: سلاح &quot;حزب الله&quot; يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

جعجع: سلاح "حزب الله" يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر