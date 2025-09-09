شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 64,605

مشهد يومي في غزة لتوديع الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
واصلت مستشفيات قطاع غزة تسجيل أعداد متزايدة من الشهداء والجرحى جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استقبلت المستشفيات 83 شهيدًا و223 إصابة جديدة، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم، وفق آخر بيان لوزارة الصحة بغزة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان إلى 64,605 شهداء و163,319 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 12,059  شهيدًا و51,278 إصابة.

وفيما يتعلق بـ"شهداء لقمة العيش"، فقد وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 14 شهيدًا و37 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,444 شهيدًا وأكثر من 17,831 إصابة جراء استهداف الطوابير ومناطق توزيع المساعدات.

إلى جانب ذلك، تواصل مستشفيات القطاع تسجيل وفيات متزايدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معظمها من الأطفال، في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء الناتج عن الحصار المشدد.

