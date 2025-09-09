دولي

في يوم زفافه.. العثور على جندي احتياط إسرائيلي ميتاً داخل منزله

رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جندي احتياط ميتا داخل منزله في يوم زفافه، بمدينة رحوفوت جنوب تل أبيب.

وأضافت أن هناك اشتباها في انتحار الجندي المذكور، خاصة مع تزايد حالات الانتحار بين صفوف جنود الاحتلال، وفي مقدمتهم قوات الاحتياط، بعد عودتهم من القتال في قطاع غزة.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغ عدد الجنود الذين أقدموا على الانتحار 25 جنديا من بينهم شرطيان، وفقا للمعطيات الإسرائيلية، في حين بلغ عدد الجنود المنتحرين منذ مطلع عام 2023 وحتى مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري أكثر من 57.

ووفقا للبيانات الرسمية التي نشرها الجيش الإسرائيلي، فقد بلغ عدد الجنود المنتحرين 17 جنديا في عام 2023، و21 ضابطا وجنديا في عام 2024، وهو أكبر عدد مسجل منذ 2011.

ونشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية قبل يومين تقريرا مطولا يلقي الضوء على تزايد حالات الانتحار بين جنود الجيش الإسرائيلي، ولا سيما من قوات الاحتياط، في ظل استمرار حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين.

ورأت الصحيفة أن هذه الظاهرة تنطوي على مخاطر كبيرة على إسرائيل، رغم تقليل الجيش الإسرائيلي من أهميتها ومحاولة تفسيرها بتزايد أعداد المجندين من الاحتياط منذ بداية الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقد أشارت معطيات كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أكثر من 10 آلاف جندي لا يزالون يعالجون من أزمات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة، ولكن تم الاعتراف فقط بـ3769 جنديا على أنهم يتأقلمون مع اضطراب ما بعد الصدمة ويتلقون علاجا متخصصا.

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

سفن &quot;أسطول الصمود العالمي&quot; تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

سفن "أسطول الصمود العالمي" تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

جعجع: سلاح &quot;حزب الله&quot; يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

جعجع: سلاح "حزب الله" يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر