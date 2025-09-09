شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على أهالي قريتي منفذي عملية القدس

رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على أهالي قريتي منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة (راموت) في القدس، أمس.

وقال كاتس في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه أمر بفرض "عقوبات مدنية على سكان قريتي منفذي الهجوم القاتل في القدس، تشمل هدم أي مبان غير قانونية في القرى، وإلغاء 750 رخصة عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل".

وأضاف أن تلك العقوبات جاءت "وفقًا لتوصية المؤسسة الأمنية، ومنسق أعمال الحكومة اللواء غسان عليان".

والاثنين، قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، والشرطة، في تصريح مكتوب مشترك، إن "منفذي الهجوم هما مثنى عمرو، 20 عاما من سكان بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ومحمد طه، 21 عاما، من سكان بلدة قطنة في شمال غرب القدس".

في السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "عملت قوات من الجيش في قريتي قطنة والقبيبة، لمسح منازل المخربين اللذين نفذا الاعتداء عند مفترق راموت"، ويأتي المسح عادة استعدادا للهدم.

وأضاف أن "القوات تواصل تمشيط العديد من المواقع والتحقيق مع مشتبهين في المنطقة".

والاثنين، فرض جيش الاحتلال، طوقا أمنيا مشددا شمال غرب القدس، واقتحم عدة مناطق، في أعقاب عملية إطلاق نار أدت لمقتل ستة إسرائيليين وإصابة 30، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.

