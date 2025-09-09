الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره على بلدات وقرى شمال غرب القدس

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها وحصارها العسكري على بلدات وقرى شمال غرب القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بدو، وتغلق مدخلها الرئيس (النفق) الواصل مع بلدة الجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علما أنه الطريق الرئيسي الوحيد لقرابة 70 ألف مواطن في المنطقة، كما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت أثناء اقتحامها للبلدة وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق الغاز السام والمسيل للدموع بكثافة تجاه مئات المواطنين العالقين عند مدخل (النفق).وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات في شمال غرب القدس، ونفذت عمليات دهم واعتقال تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام، حيث اقتحمت بلدة قطنة، واعتقلت عددًا من الشبان بعد مداهمة بناية سكنية، فيما أطلقت قنابل الغاز بكثافة ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى أحد المنازل.وداهمت تلك القوات عددا من المنازل في بلدة القبيبة وفتشتها، وحولت أحدها إلى ثكنة عسكرية.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أغلقت صباح أمس الاثنين، مداخل مدينة القدس المحتلة كافة، والقرى والبلدات المحيطة، في أعقاب عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.