شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره على بلدات وقرى شمال غرب القدس

الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره على بلدات وقرى شمال غرب القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها وحصارها العسكري على بلدات وقرى شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بدو، وتغلق مدخلها الرئيس (النفق) الواصل مع بلدة الجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علما أنه الطريق الرئيسي الوحيد لقرابة 70 ألف مواطن في المنطقة، كما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت أثناء اقتحامها للبلدة وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق الغاز السام والمسيل للدموع بكثافة تجاه مئات المواطنين العالقين عند مدخل (النفق).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات في شمال غرب القدس، ونفذت عمليات دهم واعتقال تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام، حيث اقتحمت بلدة قطنة، واعتقلت عددًا من الشبان بعد مداهمة بناية سكنية، فيما أطلقت قنابل الغاز بكثافة ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى أحد المنازل.

وداهمت تلك القوات عددا من المنازل في بلدة القبيبة وفتشتها، وحولت أحدها إلى ثكنة عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أغلقت صباح أمس الاثنين، مداخل مدينة القدس المحتلة كافة، والقرى والبلدات المحيطة، في أعقاب عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على أهالي قريتي منفذي عملية القدس

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على أهالي قريتي منفذي عملية القدس

الخليل: الاحتلال يفجّر منزل الأسير ثابت مسالمة في بيت عوا

الخليل: الاحتلال يفجّر منزل الأسير ثابت مسالمة في بيت عوا

الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ ويواصل نسف وتدمير المنازل بمدينة غزة

الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ ويواصل نسف وتدمير المنازل بمدينة غزة

&quot;التربية&quot;: منظومتنا التعليمية تتعرض لإبادة ممنهجة وغير مسبوقة خاصة في غزة

"التربية": منظومتنا التعليمية تتعرض لإبادة ممنهجة وغير مسبوقة خاصة في غزة

الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره على بلدات وقرى شمال غرب القدس

الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره على بلدات وقرى شمال غرب القدس

جيش الاحتلال يطالب سكان كافة مناطق مدينة غزة بإخلائها فوراً

جيش الاحتلال يطالب سكان كافة مناطق مدينة غزة بإخلائها فوراً

(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج &quot;الرؤيا&quot; في منطقة الجامعات غرب غزة

(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج "الرؤيا" في منطقة الجامعات غرب غزة

&quot;الصحة&quot; بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

"الصحة" بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

شاهد: مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

شاهد: مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

العليا الإسرائيلية تقر بأن الطعام المقدم للأسرى مخالف للقانون

العليا الإسرائيلية تقر بأن الطعام المقدم للأسرى مخالف للقانون

الرئيس عباس يصل إلى لندن في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل إلى لندن في زيارة رسمية

ترامب يوجه &quot;إنذاره الأخير&quot; لحماس ويطرح صفقة شاملة لوقف حرب غزة

ترامب يوجه "إنذاره الأخير" لحماس ويطرح صفقة شاملة لوقف حرب غزة

الاحتلال يدمّر عمارة &quot;الرؤيا&quot; ويستهدف أكثر من 50 بناية في غزة منذ فجر اليوم

الاحتلال يدمّر عمارة "الرؤيا" ويستهدف أكثر من 50 بناية في غزة منذ فجر اليوم

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

سفن &quot;أسطول الصمود العالمي&quot; تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

سفن "أسطول الصمود العالمي" تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

جعجع: سلاح &quot;حزب الله&quot; يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

جعجع: سلاح "حزب الله" يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر