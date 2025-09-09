عاجل

  • مستشفى العودة: شهيد في قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

  • (رويترز) عن رئيس وزراء النرويج: صندوق الثروة السيادي النرويجي لن يستثمر في شركات تنتهك القانون الإنساني

  • إذاعة جيش الاحتلال: العثور على جندي احتياط ميتا في منزله بمدينة رحوفوت والاشتباه في انتحاره

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يطالب سكان كافة مناطق مدينة غزة بإخلائها فوراً

جيش الاحتلال يطالب سكان كافة مناطق مدينة غزة بإخلائها فوراً
صورة من غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة شمال القطاع إلى إخلاء المدينة باتجاه الجنوب، عبر محور الرشيد، مشيرا إلى أنه "سيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة".

وقال الجيش في بيان: "إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقا وحتى البحر غربا. الجيش الإسرائيلي مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع". بحسب ما جاء في البيان.

وجاء في بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال: "من أجل سلامتكم، أخلوا فورا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي. البقاء في المنطقة خطير جدا". وفق زعمه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا أمس الإثنين، سكان مدينة غزة إلى مغادرتها، في الوقت الذي أعلن فيه عن شن عملية برية واسعة النطاق في القطاع.

وأعلن نتنياهو من غرفة قيادة سلاح الجو عن تدمير 50 برجا في غزة خلال يومين، مشيرا إلى أنه "هذه مجرد البداية".

وقال في تصريحات: "تعليماتي هي محاربة أوكار الإرهاب بقوة. لقد قضينا بالفعل على أوكار الإرهاب في مخيمات اللاجئين، في ثلاث منها"، وفق تعبيره.

وردا على تحذيرات نتنياهو وتهديداته لسكان مدينة غزة، قالت حركة (حماس) إن تفاخر نتنياهو بتدمير عشرات الأبراج السكنية في مدينة غزة، وتشريد سكانها الأبرياء، هو صورة من أبشع صور السادية والإجرام لمجرم حربٍ يواصل ارتكاب جرائمه الوحشية في حق المدنيين منذ قرابة عامين.

واعتبرت الحركة في بيان لها تحذير من وصفته بالإرهابي نتنياهو لأهالي مدينة غزة ومطالبته لهم بالخروج منها، ممارسة علنية لجريمة تهجير قسري مكتملة الأركان تحت وطأة القصف والمجازر والتجويع والتهديد.

وأدانت صمت وعجز مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، أمام هذه الجرائم الوحشية، متهمة الإدارة الأميركية بالتواطؤ.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يطالب سكان كافة مناطق مدينة غزة بإخلائها فوراً

جيش الاحتلال يطالب سكان كافة مناطق مدينة غزة بإخلائها فوراً

(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج &quot;الرؤيا&quot; في منطقة الجامعات غرب غزة

(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج "الرؤيا" في منطقة الجامعات غرب غزة

&quot;الصحة&quot; بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

"الصحة" بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

انطلاق العام الدراسي الجديد في محافظات الضفة

انطلاق العام الدراسي الجديد في محافظات الضفة

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

شاهد: مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

شاهد: مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

العليا الإسرائيلية تقر بأن الطعام المقدم للأسرى مخالف للقانون

العليا الإسرائيلية تقر بأن الطعام المقدم للأسرى مخالف للقانون

الرئيس عباس يصل إلى لندن في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل إلى لندن في زيارة رسمية

الاحتلال يدمّر عمارة &quot;الرؤيا&quot; ويستهدف أكثر من 50 بناية في غزة منذ فجر اليوم

الاحتلال يدمّر عمارة "الرؤيا" ويستهدف أكثر من 50 بناية في غزة منذ فجر اليوم

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

&quot;الصحة&quot; بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود وقف حرب غزة وتنفيذ حل الدولتين

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود وقف حرب غزة وتنفيذ حل الدولتين

نتنياهو: نُعمّق التوغل في أطراف وداخل مدينة غزة

نتنياهو: نُعمّق التوغل في أطراف وداخل مدينة غزة

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

سفن &quot;أسطول الصمود العالمي&quot; تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

سفن "أسطول الصمود العالمي" تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

جعجع: سلاح &quot;حزب الله&quot; يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

جعجع: سلاح "حزب الله" يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر