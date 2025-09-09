جيش الاحتلال يطالب سكان كافة مناطق مدينة غزة بإخلائها فوراً



وجاء في بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال: "من أجل سلامتكم، أخلوا فورا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي. البقاء في المنطقة خطير جدا". وفق زعمه.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا أمس الإثنين، سكان مدينة غزة إلى مغادرتها، في الوقت الذي أعلن فيه عن شن عملية برية واسعة النطاق في القطاع.



وأعلن نتنياهو من غرفة قيادة سلاح الجو عن تدمير 50 برجا في غزة خلال يومين، مشيرا إلى أنه "هذه مجرد البداية".



وقال في تصريحات: "تعليماتي هي محاربة أوكار الإرهاب بقوة. لقد قضينا بالفعل على أوكار الإرهاب في مخيمات اللاجئين، في ثلاث منها"، وفق تعبيره.



وردا على تحذيرات نتنياهو وتهديداته لسكان مدينة غزة، قالت حركة (حماس) إن تفاخر نتنياهو بتدمير عشرات الأبراج السكنية في مدينة غزة، وتشريد سكانها الأبرياء، هو صورة من أبشع صور السادية والإجرام لمجرم حربٍ يواصل ارتكاب جرائمه الوحشية في حق المدنيين منذ قرابة عامين.



واعتبرت الحركة في بيان لها تحذير من وصفته بالإرهابي نتنياهو لأهالي مدينة غزة ومطالبته لهم بالخروج منها، ممارسة علنية لجريمة تهجير قسري مكتملة الأركان تحت وطأة القصف والمجازر والتجويع والتهديد.



وأدانت صمت وعجز مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، أمام هذه الجرائم الوحشية، متهمة الإدارة الأميركية بالتواطؤ.





