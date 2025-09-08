وزير إسرائيلي: مستعدون لقبول مقترح ترامب لوقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إن إسرائيل مستعدة لقبول اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص بوقف إطلاق النار في غزة.وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري في بودابست، إن إسرائيل مستعدة لقبول اتفاق شامل لإنهاء الحرب، يشمل إطلاق سراح الأسرى وإلقاء حركة (حماس) لسلاحها.وأشار إلى أن إنهاء الحرب في غزة مرهون من وجهة نظر إسرائيل "بإفراج حركة حماس عن جميع الرهائن وتخليها عن سلاحها".وتابع أن "السلام مع الفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تفاهمات ثنائية"، مضيفاً أن "الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول أخرى لا يقرب السلام خطوة واحدة".وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية فإن مقترح ترامب يتضمن إفراج حركة (حماس) عن جميع الأسرى الإسرائيليين أحياءً وجثامين مقابل إفراج إسرائيل عن ما بين 2500 و3000 أسير فلسطيني بينهم مئات المحكومين بالمؤبد كما يشمل المقترح وقفاً شاملاً لإطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة وفتح مسار تفاوضي مباشر تحت إدارة شخصية من ترامب وصولاً إلى اتفاق ينهي الحرب على أن يستمر وقف إطلاق النار طوال فترة التفاوض.