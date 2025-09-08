(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج "الرؤيا" في منطقة الجامعات غرب غزة

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، برج مجمع الرؤيا التجاري، في منطقة الجامعات، غرب مدينة غزة، بعد استهدافه بعدد من الصواريخ.



ويتكون البرج من 16 طابقاً، ويضم مكاتب لمؤسسات صحفية وحقوقية، وكذلك مقار لشركات تجارية ومطاعم وصالة رياضية.



وكان جيش الاحتلال قد أنذر المنطقة المحيطة بالبرج، مطالباً إياها بالإخلاء، وهي منطقة تعج بالنازحين من مناطق متفرقة من شرق مدينة غزة وشمال القطاع..



يأتي ذلك ضمن تصعيد الاحتلال لعدوانه على مدينة غزة، حيث استهدف خلال ثلاثة أيام برج مشتهى وبرج السوسي وعمارة الرؤيا إضافة لعشرات المنازل، مما أدى إلى تشريد مئات العائلات التي فقدت مأواها.







رام الله - دنيا الوطن