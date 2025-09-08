دولي

إسرائيل تعلن اعتراض ثلاث مسيّرات أطلقت من اليمن

عملية اعتراض إسرائيلية لمسيرة من اليمن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة خلال نصف ساعة بعد أن أطلقت من اليمن نحو منطقة إيلات وديمونا في الجنوب؛ اليوم الاثنين.

ودوت صافرات الإنذار في عدة مواقع بينها مطار (رامون) في إيلات وديمونا ووادي عربة، إثر تسلل طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون مع استمرار هجماتهم على إسرائيل في أعقاب اغتيال رئيس ووزراء في حكومتهم وإثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بإطلاق صاروخ اعتراض في سماء مدينة إيلات جنوب إسرائيل، بالتزامن مع ورود أنباء عن اعتراض مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي فوق البحر الأحمر.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة تسللت من اليمن إلى أجواء إيلات، ما دفع الجيش لتفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن: "سلاح الجو اعترض مسيرة أُطلقت من اليمن، وتفعيل الإنذارات وفق السياسة المعتمدة".

وكانت مسيرة انتحارية أطلقت يوم الأحد من اليمن قد أصابت قاعة المسافرين في مطار (رامون) قرب إيلات، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة وأضرار مادية، فيما كشف الجيش أن أنظمة الرصد لم تصنف الطائرة "معادية".

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو تصاعد أعمدة الدخان من محيط المطار، الأمر الذي أدى إلى إغلاقه بالكامل ووقف حركة الطيران. وأشار الجيش إلى أن أربع مسيّرات أطلقت بشكل متزامن من اليمن، ويجري التحقيق فيما إذا كانت إحدى هذه الطائرات قد عبرت الأجواء الأردنية قبل الوصول إلى هدفها، مع التركيز على فشل أنظمة الرصد في كشفها في الوقت المناسب.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الحوثية تنفيذ عملية عسكرية واسعة باستخدام ثماني طائرات مسيرة استهدفت مناطق النقب، وأم الرشراش (إيلات)، وعسقلان، وأسدود ويافا، مؤكدة أن الهجمات تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة.

وجاء هذا التصعيد بعد تهديدات أطلقها وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالرد على أي هجمات مسيّرة أو صاروخية، في حين استمرت إسرائيل في شن ضربات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء والحديدة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

