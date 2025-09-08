شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

"الصحة" بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة
مشهد يومي في غزة لتوديع الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 64,522  شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 163,096، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 67 شهيدا، (بينهم شهيدان تم انتشالهما من تحت الركام) و320 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,976 شهيدا، و 51,055 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 14 شهيدا، والإصابات إلى 85، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,430، والإصابات إلى 17,794.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 393 حالات وفاة، من ضمنها 140 طفلا.

ومنذ إعلان تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) عن المجاعة في غزة، تم تسجيل 115 حالة وفاة، من بينها 25 طفلًا.

أخبار ذات صلة

(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج &quot;الرؤيا&quot; في منطقة الجامعات غرب غزة

(فيديو).. جيش الاحتلال يدمّر برج "الرؤيا" في منطقة الجامعات غرب غزة

&quot;الصحة&quot; بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

"الصحة" بغزة: 67 شهيداً و320 إصابة بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

انطلاق العام الدراسي الجديد في محافظات الضفة

انطلاق العام الدراسي الجديد في محافظات الضفة

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

شاهد: مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

شاهد: مقتل ستة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

العليا الإسرائيلية تقر بأن الطعام المقدم للأسرى مخالف للقانون

العليا الإسرائيلية تقر بأن الطعام المقدم للأسرى مخالف للقانون

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل إلى لندن في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل إلى لندن في زيارة رسمية

الاحتلال يدمّر عمارة &quot;الرؤيا&quot; ويستهدف أكثر من 50 بناية في غزة منذ فجر اليوم

الاحتلال يدمّر عمارة "الرؤيا" ويستهدف أكثر من 50 بناية في غزة منذ فجر اليوم

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

&quot;الصحة&quot; بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود وقف حرب غزة وتنفيذ حل الدولتين

مصطفى يبحث مع وزير خارجية الدنمارك جهود وقف حرب غزة وتنفيذ حل الدولتين

نتنياهو: نُعمّق التوغل في أطراف وداخل مدينة غزة

نتنياهو: نُعمّق التوغل في أطراف وداخل مدينة غزة

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

سفن &quot;أسطول الصمود العالمي&quot; تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

سفن "أسطول الصمود العالمي" تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

جعجع: سلاح &quot;حزب الله&quot; يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

جعجع: سلاح "حزب الله" يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر