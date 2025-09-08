شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وخانيونس

غزة تعيش مجاعة كارثية
رام الله - دنيا الوطن
قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في دير البلح وسط القطاع، وخانيونس جنوباً، محذرا من تلاشي هذه الفرصة بسرعة.

وأكد فليتشر، في بيان نشره الليلة الماضية، أن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين نتيجة خيارات تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن أحدث أمر نزوح أصدرته إسرائيل بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، يأتي بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في محافظة غزة، وفي خضم هجوم عسكري كبير.

وأردف: "هناك فرصة ضئيلة، حتى نهاية أيلول الجاري، لمنع انتشار المجاعة إلى مدينتي دير البلح وخانيونس لكن هذه الفرصة تتلاشى بسرعة". وتابع: "ما زلنا نصر على إمكانية وقف هذا الرعب".

ودعا إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية.

