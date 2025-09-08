غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393



وأفادت الوزارة بأنه "منذ إعلان IPC، سُجّلت 115 حالة وفاة، من بينهم 25 طفلا".



وفي 22 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت منظمة IPC المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) التابعة للأمم المتحدة "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)"، وتوقعت أن "تمتد إلى دير البلح (وسط) وخانيونس (جنوب) بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، وفاة ستة مواطنين جراء التجويع الإسرائيلي خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي 393، بينهم 140 طفلا، منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وقالت الوزارة في بيان: "سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفلان".وبذلك يرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية وسياسة التجويع الإسرائيلية إلى "393 شهيدًا، من بينهم 140 طفلًا"، بحسب البيان.