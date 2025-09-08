شؤون فلسطينية

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة
قصف إسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأحد، أنها تلقت عبر الوسطاء أفكارا من الولايات المتحدة الأميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدة ترحيبها بأي تحرك يساعد في إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

وقالت الحركة، في بيان: "وصلتنا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأميركي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار". وأضافت: "نرحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا".

وأكدت (حماس) أنها "جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب وانسحاب كامل من القطاع، وتشكيل لجنة من المستقلين الفلسطينيين لإدارة غزة تتسلم عملها فورا، مع ضمان التزام العدو (إسرائيل) بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه، حتى لا تتكرر التجارب السابقة".

وأشارت الحركة، إلى أن آخر هذه التجارب كان المقترح الذي قدمه الوسطاء في 18 آب/ أغسطس الماضي استنادا إلى طرح أميركي، حيث وافقت عليه الحركة في القاهرة، بينما لم ترد عليه إسرائيل.

وأكدت على أنها "في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا".

يأتي بيان حماس، بعد ساعات قليلة من توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، ما سماع التحذير الأخير للحركة، مؤكداً أن رفضها لمقترحه الأخير سيقود إلى عواقب وخيمة.

وأشار ترامب في تصريحاته إلى أن إسرائيل قد وافقت على الشروط التي طرحها وأن الكرة باتت الآن في ملعب الحركة التي يُطلب منها إطلاق سراح الأسرى وعودة الأسرى الإسرائيليين إلى ديارهم بما يمهد لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية فإن مقترح ترامب يتضمن إفراج حركة (حماس) عن جميع الأسرى الإسرائيليين أحياءً وجثامين مقابل إفراج إسرائيل عن ما بين 2500 و3000 أسير فلسطيني بينهم مئات المحكومين بالمؤبد كما يشمل المقترح وقفاً شاملاً لإطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة وفتح مسار تفاوضي مباشر تحت إدارة شخصية من ترامب وصولاً إلى اتفاق ينهي الحرب على أن يستمر وقف إطلاق النار طوال فترة التفاوض.

أخبار ذات صلة

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

غزة.. ست وفيات جديدة جراء التجويع وسوء التغذية ترفع الحصيلة لـ393

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

حماس: تلقينا أفكاراً أميركية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

شاهد: مقتل خمسة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

شاهد: مقتل خمسة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في عملية إطلاق نار شمال القدس

العليا الإسرائيلية تقر بأن الطعام المقدم للأسرى مخالف للقانون

العليا الإسرائيلية تقر بأن الطعام المقدم للأسرى مخالف للقانون

الرئيس عباس يصل إلى لندن في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل إلى لندن في زيارة رسمية

ترامب يوجه &quot;إنذاره الأخير&quot; لحماس ويطرح صفقة شاملة لوقف حرب غزة

ترامب يوجه "إنذاره الأخير" لحماس ويطرح صفقة شاملة لوقف حرب غزة

الاحتلال يدمّر عمارة &quot;الرؤيا&quot; ويستهدف أكثر من 50 بناية في غزة منذ فجر اليوم

الاحتلال يدمّر عمارة "الرؤيا" ويستهدف أكثر من 50 بناية في غزة منذ فجر اليوم

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل إلى لندن في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل إلى لندن في زيارة رسمية

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم الشيخ ناجح بكيرات ونجله استدعاءين لمراجعة مخابراته

&quot;الصحة&quot; بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

"الصحة" بغزة تناشد الملك عبد الله إعادة تفعيل المستشفيات الأردنية بالقطاع

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

(يونيسف): المجاعة تتسع في غزة وآلاف الأطفال مهددون بالموت

&quot;إقراض الطلبة&quot; يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2025-2026

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

فلسطين تشهد خسوفاً كلياً للقمر مساء اليوم

سلطة النقد توضح بشأن أقساط قروض الموظفين لشهر حزيران

سلطة النقد توضح بشأن أقساط قروض الموظفين لشهر حزيران

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

جعجع: سلاح &quot;حزب الله&quot; يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

جعجع: سلاح "حزب الله" يهدد السلم الأهلي ولا قيام لدولة بوجوده

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لجهود مصر

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 عمال ويصيب 9 آخرين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين

الحكومة اليمنية: إيران تهرّب مواد كيمياوية إلى الحوثيين