الرئيس عباس يصل إلى لندن في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إلى المملكة المتحدة في زيارة دولة بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تستمر لمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس عباس مع ستارمر سبل دعم جهود الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ووقف العدوان والتدمير والتجويع المتواصل على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى قضية إطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة. كما سيناقش الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار، ووقف جميع الإجراءات الأحادية، بما في ذلك الاستيطان وإرهاب المستوطنين والضم، وتنسيق الجهود بشأن المؤتمر الدولي المرتقب خلال الشهر الجاري حول حل الدولتين، والاعتراف البريطاني المزمع بدولة فلسطين.

وبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، سيتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي الرئيس عباس خلال الزيارة وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، وعدداً من المسؤولين البريطانيين، لمناقشة الملفات الثنائية والإقليمية والدولية.

ويرافق الرئيس خلال الزيارة كل من رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط.

