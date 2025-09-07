دولي

طالبان تمنع تصوير النساء خلال عمليات الإغاثة بعد زلزال أفغانستان

رام الله - دنيا الوطن
في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة الآلاف، فرضت حركة طالبان قيوداً جديدة على عمل المنظمات الإنسانية في ولاية ننغرهار، تضمنت حظراً على تصوير النساء أثناء توزيع المساعدات، وحثّت على الامتناع عن أي سلوك قد يثير "حساسية المجتمع" بحسب تعبير مكتب الحاكم المحلي.

وأصدر المكتب الإعلامي لحاكم ننغرهار بياناً حذر فيه المنظمات الإنسانية من مخالفة التوجيهات، مؤكداً ضرورة احترام "العادات والقيم الأفغانية والإسلامية بشكل كامل"، من دون تحديد ما يشكل "حساسية" اجتماعية. وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من القيود التي فرضتها طالبان منذ ديسمبر 2022 على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية والدولية، والتي توسعت لاحقاً لتشمل موظفات الأمم المتحدة في أبريل 2023.

وأدى هذا الحظر إلى تراجع حاد في قدرة وكالات الإغاثة على الوصول إلى النساء والفتيات، خصوصاً في المناطق النائية والجبلية مثل ولايتي كنر وننغرهار، حيث يُشترط وجود موظفات نساء لتوزيع المساعدات وفق المعايير الإنسانية الدولية. وأفادت مصادر ميدانية بأن عدداً محدوداً فقط من النساء العاملات في المجال الإنساني ما زلن قادرات على دخول المناطق المنكوبة، وسط ضغوط إدارية وتهديدات غير معلنة، فيما تزداد حاجة النساء المصابات إلى الرعاية الطارئة بعد الزلزال.

وانتقد ناشطون أفغان هذه القيود، محذرين من أنها تعيق إيصال المساعدات الإنسانية للنساء والفتيات في المناطق المتضررة، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى وفاة ست نساء حوامل في ولاية كنر، إضافة إلى حالات ولادة صعبة بسبب نقص الكوادر الطبية النسائية وعدم توفر العلاج في الوقت المناسب.

وأعربت الأمم المتحدة ومنظمات دولية عن قلقها من تأثير هذه السياسات على فاعلية الاستجابة الإنسانية، داعية إلى ضمان وصول المساعدات بشكل آمن وعادل لجميع المتضررين بمن فيهم النساء والفتيات، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن القيود على حركة الطبيبات والممرضات تعيق تقديم الرعاية الطبية في المناطق النائية، وتزيد من معاناة المتضررات.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "OCHA" من أن استمرار هذه السياسات "يعرّض أرواح النساء للخطر"، مطالباً برفع القيود على عمل النساء وضمان حيادية واستقلالية العمل الإنساني في جميع الولايات، لضمان وصول المساعدات الطارئة لكل المحتاجين بعد الكارثة الطبيعية التي ضربت شرق البلاد.

