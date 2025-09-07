الحوثيون يطلقون ثماني طائرات مسيرة على إسرائيل ويهددون شركات الملاحة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت أهدافاً إسرائيلية في النقب وعسقلان وإيلات وأسدود وتل أبيب، مستخدمة ثماني طائرات مسيرة، فيما وصف الجيش الإسرائيلي الهجوم بأنه الأكبر منذ بدء النزاع، واعترف بأن إحدى الطائرات أصابت مطار رامون بشكل مباشر ما تسبب بإيقاف حركة الملاحة فيه مؤقتًا.وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن العمليات شملت طائرة مسيرة على مطار رامون، وثلاث طائرات على أهداف عسكرية حساسة في النقب، وطائرة على هدف حيوي في عسقلان، وطائرتين على منطقة أسدود، مؤكّدًا أن العملية حققت أهدافها بنجاح وأن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية فشلت في رصد بعض الطائرات.وأضاف سريع أن الحوثيين يواصلون دعم غزة، مشددًا على أن عملياتهم ستتصاعد ولن يتراجعوا عن مساندتها مهما كانت العواقب، داعيًا شركات الملاحة الجوية إلى مغادرة المطارات الفلسطينية المحتلة لأنها أصبحت غير آمنة.وأكد الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة أصابت مطار رامون، بينما اعترضت منظومات الدفاع الجوي ثلاث طائرات أخرى، مضيفًا أن الحادثة قيد التحقيق لمعرفة أسباب إخفاق أنظمة الرصد، قبل أن يُستأنف تشغيل المطار لاحقًا.وكان الحوثيون قد سبق لهم تنفيذ عدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ أكتوبر 2023 تضامناً مع قطاع غزة، في حين شنت إسرائيل هجمات مضادة على منشآت حيوية في اليمن منذ يوليو 2024 ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.