سفن "أسطول الصمود العالمي" تصل تونس استعداداً للانطلاق نحو غزة (صور)

رام الله - دنيا الوطنبدأت سفن "أسطول الصمود العالمي" القادمة من ميناء برشلونة الإسباني بالتوافد على ميناء سيدي بوسعيد بتونس للانضمام إلى قافلة الصمود المغاربية في رحلتها لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، الذي يعاني أزمة إنسانية خانقة.ووصلت أولى السفن إلى الميناء الواقع بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، حيث كانت على متنها ثلاث سفن تحمل عدداً من النشطاء، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ والناشط البرازيلي تياغو أفيلا. واستقبل التونسيون وممثلو المجتمع المدني الأسطول على الشاطئ محاطين بالكوفية والأعلام الفلسطينية، تعبيراً عن التضامن مع غزة.ومن المتوقع انضمام عشرات السفن المحلية والتونسية والمغاربية إلى الأسطول العالمي قبل انطلاقه يوم الأربعاء، 10 سبتمبر، في أكبر تحرك بحري نحو القطاع منذ بدء الأزمة، وسط حملات تبرع جارية في عدة مدن تونسية لتأمين تمويل الرحلة ودعم الأنشطة الإنسانية المرافقة لها.